O treinador Filipe Luís concedeu entrevista coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Racing, na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã. Em jogo dominado pelo Rubro-Negro, o gol saiu na reta final dos pés de Carrascal, muito elogiado pelo técnico.

A partida de volta da semifinal será na próxima quarta-feira (29), às 21h30, de Brasília, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Se o time da casa vencer pelo mesmo placar, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

Como foi a coletiva de Filipe Luís após Flamengo 1 x 0 Racing

Elogios a Carrascal

Autor do gol que colocou o Flamengo na frente na disputa pela vaga na final, Carrascal foi elogiado por Filipe Luís. Titular contra o Racing, o treinador explicou a escolha, já pensando nas substituições.

— Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava. Onde poderíamos machucar a defesa do Racing e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando no campo no primeiro tempo. E também pensando em uma eventual troca no segundo tempo. Pro Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas quatro posições do ataque. E está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo.

Contratado pelo Flamengo na janela do meio do ano, Carrascal está no Rio de Janeiro há apenas dois meses. Nesse período, Filipe Luís notou uma evolução do atacante nas tomadas de decisão e o considera "mais letal" que antes.

— O Flamengo busca jogadores com muita qualidade, com jogadores que sejam diferentes com a bola no pé, que saibam o que fazem, mas principalmente o que me deixa feliz do Carrascal é que é um jogador que melhorou ainda mais desde que ele estava lá na Rússia e a chegada dele aqui, a tomada de decisão do terço final perto da área é um jogador ainda mais letal do que era. Não sei se em algum momento da carreira dele ele esteve tão criativo e determinante perto da área, isso é o que me deixa mais feliz, essa evolução dele. Mas esse jogador que o clube foi buscar foi muito estudado e sabíamos da qualidade que ele tinha quando fomos buscar.

Carrascal comemora gol do Flamengo diante do Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Filipe Luís analisa o jogo e a arbitragem

Dominante durante os 90 minutos, o Flamengo obrigou Cambeses, goleiro do Racing, a fazer grandes defesas. Foi por conta do arqueiro que o placar se manteve zerado até a reta final da partida, quando Carrascal aproveitou a sobra da finalização de Bruno Henrique para abrir o marcador.

Além do desempenho da equipe, Filipe Luís destacou a entrega da equipe, que jogou uma partida desgastante contra o Palmeiras, no domingo (19), e voltou à campo nesta quarta (22).

— Esperava totalmente o que aconteceu. Um adversário muito difícil que eliminou todos os times que teve pela frente, uma semifinal de Libertadores, e o que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4 a 0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim, eu não vi assim, nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi que o jogo do Palmeiras fosse no sábado para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores, não foi, 48 horas, desculpa, menos 72 horas do jogo, entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e o jogo da Libertadores. Da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano, então estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. — avaliou o técnico.

— Cada torcedor pode ter saído daqui com uma sensação. O que fica, se eu tivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo que tinham no campo contra o Palmeiras e tudo que tinham e mais contra o Racing hoje na Libertadores. Esse time quer muito. Como eu falo sempre, a gente não controla o resultado. O futebol é assim, mas o que me deixa feliz como treinador e me deixa representado e muito orgulhoso, é a entrega desses jogadores em cada segundo, em cada metro quadrado do campo e isso começando pelos da frente, por Pedro e Arrascaeta, hoje Luiz Araújo e Carrascal. Isso é o que mais me deixa orgulhoso e é o que faz o nosso time ser tão sólido da forma que está. — destacou Filipe Luís.

Além de reconhecer a boa atuação de seus comandados, o treinador também olhou para o outro lado e apontou os méritos do Racing.

— O maior mérito do Racing, para mim, é como eles se adaptam e se ajeitam dentro do campo e perante as dificuldades que eles têm. Então, às vezes eles são superados, eles têm uma inferioridade e tomam decisões sempre positivas na forma defensiva. E aí entra muito aquele negócio da equipe que sabe sofrer, sabe jogar sem bola, não tem problema em jogar sem bola, então pra mim essa é a maior dificuldade. O mérito do time pra mim foi paciência em não virar um jogo anárquico, em todo momento acreditar no plano de jogo e esse pra mim era o melhor caminho até o gol de futebol.

Sobre a arbitragem, o comandante também fez uma boa avaliação e revelou sua "torcida" para que o trio que apitará o jogo de volta tenha a mesma competência

— No jogo de volta foi uma arbitragem muito boa, hoje também foi muito boa. O que eu sinto é que o árbitro entra com a pressão do jogo, não a pressão do ambiente externo, isso faz ele apitar de uma forma muito serena, muito tranquila, sendo que é um jogo muito tenso e tomou boas decisões, realmente esperamos que o árbitro do próximo jogo esteja no mesmo nível de serenidade, que o árbitro não seja protagonista, como você mesmo falou, que a gente não fale dele, isso quer dizer que o futebol ganha, os jogadores são os protagonistas.

Pedro em Flamengo x Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Sobre a vantagem e o que esperar do jogo de volta entre Flamengo e Racing

Ao vencer por 1 a 0, o Flamengo levou uma pequena vantagem para a Argentina, podendo empatar para avançar à decisão. Filipe Luís, no entanto, não pretende jogar com o regulamento debaixo do braço.

— Simbólica no caso, porque pra nós, ou pra mim, principalmente, não conto com ela (com a vantagem). Vamos tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi contra os Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele têm. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos na Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. É importante construir essa vitória, criar chances e assim fizemos, criamos o sucesso. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, numa equipe madura que está com muita confiança.

Para o duelo decisivo, que será na próxima quarta-feira (29), no Estádio Presidente Perón, o "El Cilindro", o treinador rubro-negro espera por um adversário ainda mais competitivo do que o que encontrou no Maracanã.

— Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes porque da mesma forma que você está perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem eu ainda vou assistir o jogo, vou rever, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta, e da mesma forma eles. Mas nós temos que esperar a melhor versão do time deles, um Racing impressionante tentando buscar o resultado de todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles que é um ataque muito perigoso.

Filipe Luís sobre a recuperação de Léo Ortiz

Contra o Palmeiras, Léo Ortiz saiu de campo com dores no tornozelo e deixou o Maracanã de muletas, onde realizou exames médicos. O zagueiro era dúvida para o duelo pela Libertadores, mas ficou no banco de reservas.

— Sobre o Léo Ortiz, esperar… Sinceramente, quando eu vi o Léo Ortiz sair no outro dia do gramado, eu fui pessimista, esperava que não poderia contar já com o Léo para temporada. Ter o Léo recuperado e com dor ainda, mas estar no banco, pra mim é o maior presente que a gente podia ter tido pra essa reta final de temporada, um jogador muito especial.

Treinador projeta confronto do Flamengo contra o Fortaleza

— Agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós, temos que tentar ir vencê-los, eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos dois esfalques, que começaram por aí, que é o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer, a partir de amanhã começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com o Palmeiras até o final e com o Curzeiro até o final. — disse Filipe Luís

Filipe Luís sobre baixo aproveitamento de faltas no Flamengo

— Tem o Eric, tem o Carrascal que batem (falta), tem o Luiz Araújo que bate bem também, que treina bem. É difícil, sabe, porque as faltas diretas não tem tempo para treinar. Quem jogou contra o Palmeiras não pode chutar, treinar um número elevado de faltas, e também, bola parada de escanteio, existe um risco se você ficar batendo escanteios com jogadores com menos de 72 horas. Então é difícil treinar esse tipo de jogadas. Mas sempre que tem tempo, eu gosto que eles treinem, eu gosto que eles pratiquem com barreira, e aí sim, os aproveitos são baixos no Flamengo e no futebol mundial. Cada vez barreiras mais altas, goleiros melhores, e é difícil. É uma coisa assim que se pode treinar e podemos melhorar. — explicou o treinador.

