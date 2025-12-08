Inter de Milão e Liverpool se enfrentam neste terça-feira (9), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA), com transmissão ao vivo do SBT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY



Ficha do jogo INT LIV 6ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília) Local Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA) Árbitro Felix Zwayer (Alemanha) Assistentes Robert Kempter (Alemanha), Christian Dietz (Alemanha) e Martin Petersen (Alemanha) Var Sören Storks (Alemanha) e Christian Dingert (Alemanha) Onde assistir

A Inter chega ao duelo sustentando liderança isolada na Serie A, com 30 pontos em 14 jogos e o melhor ataque do campeonato, somando 32 gols. O time também mantém desempenho sólido na Champions League, onde acumula 12 pontos em cinco partidas e figura entre as melhores defesas da competição, tendo sofrido apenas três gols. Com regularidade nas duas frentes, a equipe se aproxima da vaga direta às oitavas.

O Liverpool atravessa fase irregular, com apenas uma vitória nos últimos seis compromissos e desempenho defensivo preocupante. O time ocupa o oitavo lugar na Premier League, com 23 pontos em 15 rodadas, mesma quantidade de gols marcados e sofridos (24). Na Champions League, a campanha é estável, mas os problemas no setor persistem: foram 10 gols feitos e oito sofridos em cinco jogos. Somando todas as competições, a equipe já levou 32 gols em 20 partidas, média de 1,6 por jogo, refletindo a principal fragilidade da temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Internazionale 🆚 Liverpool

6ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta) e HBO Max (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Felix Zwayer (Alemanha)

🚩 Assistentes: Robert Kempter (Alemanha), Christian Dietz (Alemanha) e Martin Petersen (Alemanha)

📺 VAR: Sören Storks (Alemanha) e Christian Dingert (Alemanha)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Bastoni; Luís Henrique, Barella, Mkhitaryan (Zieliński), Çalhanoğlu e Federico Dimarco; Marcos Thuram (Francesco Pio Esposito) e Lautaro Martínez.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Conor Bradley, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Cody Gakpo e Alexander Isak (Hugo Ekitiké).



