Após nove meses afastado por grave lesão sofrida em fevereiro, Gustavo Cazonatti retornou aos gramados e recolocou seu nome em evidência no Sporting Cristal. O volante, formado no Santos e com passagens por Chapecoense e Criciúma, voltou a atuar justamente na semifinal dos Playoffs contra o Alianza Lima, ajudando o time a buscar um empate dramático que manteve viva a chance de vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em entrevista ao Lance!, o jogador relatou a recuperação, o reencontro com a torcida e a expectativa para os próximos passos da equipe peruana.

No jogo de ida, em Lima, o empate por 1 a 1 ocorreu sem Cazonatti, poupado por controle de carga. Na volta, entrou no segundo tempo com o Cristal perdendo por 3 a 1 e ajudou a reequilibrar o time. A reação veio nos minutos finais: Távora diminuiu aos 82, completou o hat-trick nos acréscimos e levou o duelo aos pênaltis, mantendo o clube vivo na briga pela vaga direta na Libertadores.

Retorno, identificação com a torcida e expectativa para 2026

Aos poucos, Cazonatti recupera o espaço que vinha construindo no Sporting Cristal. Próximo de completar duas temporadas no clube, caiu no gosto de Los Cerveceros pela entrega e estilo de jogo marcado por intensidade, combate, boa leitura defensiva e qualidade nas bolas longas. Antes da lesão, era titular frequente e acumulava números sólidos, o que aumentou a expectativa por sua reestreia em campo.

– Muito feliz com o carinho da torcida desde que cheguei aqui, acredito que esse carinho é porque o torcedor se sente representado dentro de campo, sabem que todo jogo vou entrar pra dar o meu melhor e deixar tudo dentro de campo – afirmou.

Gustavo Cazonatti em ação pelo Sporting Cristal, do Peru (Foto: Reprodução)

A primeira partida após o período de recuperação aconteceu diante do Atlético Grau, pela 19ª rodada do Clausura, em vitória por 2 a 1. Ali, voltou a sentir o cheiro da competição, retomou ritmo e passou a se colocar novamente como alternativa para 90 minutos, ainda que com progressão orientada pelo departamento médico.

– Me sinto apto para ajudar seja por 90 ou 5 minutos, mas tranquilo porque sei que não é um processo fácil, estando voltando de lesão temos que tomar o máximo de cuidado possível. Sempre estou conversando com a comissão e fisioterapia, estou treinando bem e ansioso por mais oportunidades – disse o jogador.

O Sporting Cristal possui outros nomes brasileiros no elenco, como o atacante Felipe Vizeu, e é comandado por Paulo Autuori, campeão peruano pelo próprio clube em 2002. O treinador assumiu a equipe após as passagens recentes de Enderson Moreira e Tiago Nunes, mantendo o time competitivo em um cenário nacional equilibrado.

A campanha garantiu vaga na pré-Libertadores de 2026, e agora a disputa pelo acesso direto acontece frente ao Cusco, vice-líder do Clausura e rival direto na classificação. Para Cazonatti, vencer esse confronto tem peso coletivo e emocional.

– É muito importante! Nossa torcida também merece muito que o clube jogue mais uma fase de grupos da Libertadores. Foi um ano difícil, e agora vamos buscar essa classificação direta à fase de grupos, que é o nosso objetivo maior – destacou.

O volante projeta os próximos compromissos e reforça que o momento exige atenção total no detalhe — exatamente o ponto que, segundo ele, pode decidir qual camisa estará na competição continental em 2026.

– A expectativa é boa, estamos fazendo bons jogos, mas pecando em alguns detalhes. Agora temos que estar 100% concentrados nesses dois jogos para alcançar o objetivo. Eu posso ajudar como ajudei nesse último jogo decisivo, com muita garra, vontade de vencer e apoiando meus companheiros dentro de campo – completou.

