Bruno Henrique não está satisfeito com a posição na qual vem jogando no Flamengo. Em entrevista após a vitória por 1 a 0 sobre o Racing na quarta-feira (22), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, o jogador afirmou que não quer jogar como centroavante, opção do técnico Filipe Luís desde o início da temporada.

Diante da equipe argentina no Maracanã, o camisa 27 saiu do banco de reservas no segundo tempo e mais uma vez substituiu Pedro no comando de ataque. Questionado sobre atuar como "camisa 9", o ídolo rubro-negro exaltou o companheiro e disse que quer jogar em outra função — como a de origem, na ponta esquerda.

— Não é minha posição, todo mundo sabe. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição, que não seja de "9". A gente tem o melhor do Brasil, jogador de Seleção Brasileira, o Pedro, que está super bem. O Filipe entendeu que é o momento do Pedro. Então, desde o primeiro dia o Filipe veio falar comigo, e eu disse que estou ali para ajudar. Se eu jogar ou não, é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer e não estou aqui para atrapalhar — disparou BH.

Capitão do Flamengo, Bruno Henrique está no clube desde 2019 e é, ao lado de Arrascaeta, o recordista de títulos com o Manto Sagrado, com 15 conquistas; entre elas duas Libertadores. Perguntado sobre o que passar de experiência para os atletas que chegaram Rubro-Negro após esse período, ele afirmou que todos sabem o que está em jogo e não precisam dele para isso.

— Os jogadores que chegaram, todo mundo é nomeado, entende bem o que é uma Libertadores. Jogadores de Europa, de Champions League, campeões. Eu não preciso passar o que a gente tem a jogar. Eles sabem o que está em jogo, então eu estou ali para poder ajudar, e todo mundo está para poder ajudar o Flamengo — declarou.

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

