Onde Assistir

Bayern de Munique x Sporting: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
17:16
Bayern de Munique x Sporting pela Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraBayern de Munique x Sporting pela Champions League (Arte: Lance!)
Bayern de Munique e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (9), às 14h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e no streaming da HBO Max. ➡️Clique para assistir na MAX

O Bayern chega para o confronto tentando confirmar a classificação direta às oitavas. Apesar de liderar com vantagem a Bundesliga, a equipe de Vincent Kompany vem de derrota para o Arsenal, o primeiro tropeço na temporada, e soma 12 pontos na Champions. Jogando diante de sua torcida na Allianz Arena, os bávaros precisam de vitória para não correr riscos de cair para playoffs.

Ficha do jogo

Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
Escudo-SPORTING
SPO
6ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 9 de dezembro, às 14h45 (de Brasília)
Local
Allianz Arena, em Munique (ALE)
Árbitro
Nicholas Walsh (ESC)
Assistentes
Francis Connor (ESC) e Daniel McFarlane (ESC)
Var
Andrew Dallas (ESC)
Onde assistir

O Sporting vive situação parecida, mas chega com moral após empate no clássico contra o Benfica. Com 10 pontos, o clube português ocupa a 8ª posição geral, dentro da zona de avanço direto, e pode até ultrapassar o Bayern caso vença na Alemanha. A equipe de Rui Borges tem apenas uma derrota na competição e busca repetir o bom desempenho apresentado diante do Club Brugge na última rodada.

Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique x Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique 🆚 Sporting
6ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Nicholas Walsh (ESC)
🚩 Assistentes: Francis Connor (ESC) e Daniel McFarlane (ESC)
📺 VAR: Andrew Dallas (ESC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Bischof; Kimmich e Goretzka; Karl, Gnabry e Olise; Harry Kane.

🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio e Araújo; Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão, Quenda e Luis Suárez.

Bayern de Munique x Sporting pela Champions League (Arte: Lance!)
Bayern de Munique x Sporting pela Champions League (Arte: Lance!)

