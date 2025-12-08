Bayern de Munique x Sporting: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga
Bayern de Munique e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (9), às 14h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e no streaming da HBO Max. ➡️Clique para assistir na MAX
O Bayern chega para o confronto tentando confirmar a classificação direta às oitavas. Apesar de liderar com vantagem a Bundesliga, a equipe de Vincent Kompany vem de derrota para o Arsenal, o primeiro tropeço na temporada, e soma 12 pontos na Champions. Jogando diante de sua torcida na Allianz Arena, os bávaros precisam de vitória para não correr riscos de cair para playoffs.
Ficha do jogo
O Sporting vive situação parecida, mas chega com moral após empate no clássico contra o Benfica. Com 10 pontos, o clube português ocupa a 8ª posição geral, dentro da zona de avanço direto, e pode até ultrapassar o Bayern caso vença na Alemanha. A equipe de Rui Borges tem apenas uma derrota na competição e busca repetir o bom desempenho apresentado diante do Club Brugge na última rodada.
Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique x Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique 🆚 Sporting
6ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Nicholas Walsh (ESC)
🚩 Assistentes: Francis Connor (ESC) e Daniel McFarlane (ESC)
📺 VAR: Andrew Dallas (ESC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Bischof; Kimmich e Goretzka; Karl, Gnabry e Olise; Harry Kane.
🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio e Araújo; Simões e Hjulmand; Catamo, Trincão, Quenda e Luis Suárez.
