PSV x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga
PSV e Atlético de Madrid se enfrentam neste terça-feira (9), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Philips Stadion, em Eindhoven (HOL), com transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O PSV chega ao confronto em boa fase na Champions League, sustentando quatro partidas de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates. A equipe soma oito pontos e permanece bem posicionada na zona de classificação, com campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Para o duelo, Peter Bosz não terá Ivan Perisic, ainda lesionado, enquanto Alassane Pléa e Ruben van Bommel, recém-recuperados de problemas no joelho, seguem como dúvidas.
O Atlético de Madrid também ocupa faixa de classificação na Champions e vive momento positivo, com três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo duas consecutivas. A equipe soma nove pontos no torneio, resultado de três triunfos e dois empates. Para a partida, Diego Simeone não contará com Johnny Cardoso, José Giménez e Marcos Llorente, todos lesionados, enquanto Álex Baena permanece como dúvida por problemas musculares.
Tudo sobre o jogo entre PSV e Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSV 🆚 Atlético
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver (Inglaterra)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra), James Mainwaring (Inglaterra) e Andrew Madley (Inglaterra)
📺 VAR: Michael Salisbury (Inglaterra) e Stuart Attwell (Inglaterra)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSV (Técnico: Pedro Bosz)
Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski e Anass Salah-Eddine; Ismael Saibari, Mauro Junior e Joey Veerman; Dennis Man, Guus Til e Couhaib Driouech.
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Nahuel Molina, Clément Lenglet, David Hancko e Matteo Ruggeri; Koke e Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González e Julián Álvarez.
