Nada feito! Benfica e Sporting empatam e deixam decisão para última rodada

Em um jogo no qual os artilheiros viraram garçons, Benfica e Sporting empataram em 1 a 1 e adiaram a decisão do Campeonato Português para a última rodada. Os visitantes chegaram a abrir o placar e sentiram o gosto do troféu com Trincão, mas sofreram o empate no segundo tempo com Aktürkoglu. O jogo aconteceu neste sábado (10), no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal). Com o resultado, a emoção ficou para a última rodada da competição, que vai ser realizada no próximo sábado (17).

O jogo ficou marcado pela inversão de papéis no comando de ataque dos dois times. O gol do Sporting teve assistência e bela arrancada de Gyokeres, artilheiro da competição com 38 gols. Já o gol do Benfica teve o passe de Pavlidis, segundo artilheiro com 18 gols, após jogada sensacional se livrando de quatro marcadores.

Como foi o jogo entre Benfica e Sporting?

Logo aos 3' da primeira etapa, o Sporting surpreendeu os mandantes e abriu o placar. Gyokeres recebeu em profundidade, arrancou pelo lado esquerdo e serviu Trincão na entreda da área, que finalizou de primeira no cantinho para marcar seu nono gol no Campeonato Português. Aos 6', Di Maria quase empatou após um chutaço de primeira de fora da área, mas a bola passou perto do gol de Rui Silva. Apesar de estar jogando fora de casa, o Sporting começou o jogo melhor, levando perigo constante ao Benfica. Aos 37', o Sporting chegou ao segundo gol, mas o árbitro anulou por uma falta de Gyokeres no defensor do Benfica.

Di Maria foi substituído no intervalo do jogo por problemas físicos. Na segunda etapa, o Benfica começou tentando mais do que no primeiro tempo. A essa altura, os Encarnados já tinham mais posse de bola, e buscavam o empate a todo custo. Aos 17', veio o empate. Após uma jogadaça inacreditável de Pavlidis, Aktürkoglu fez seu 11º gol na competição e colocou fogo na partida. Aos 30', Trincão recebeu de Gyokeres e arriscou de fora da área, mas mandou para fora. No lance seguinte, Pavlidis recebeu sozinho dentro da área e chutou na trave. Quase a virada do Benfica.

Como fica a situação do Campeonato Português?

Com o empate, a decisão do Campeonato Português ficou para a última rodada. Se o Sporting tivesse vencido a partida, teria garantido o título, indo a 81 pontos - o primeiro critério de desempate do Campeonato Português é o confronto direto. Já o Benfica poderia ter sido campeão se vencesse por dois gols de diferença na partida deste sábado (10), levando o mesmo critério. Como ninguém venceu, Benfica e Sporting têm agora 79 pontos e jogam a vida na última rodada.

O que vem por aí para Benfica e Sporting?

No próximo sábado (17), o Benfica visita o Braga fora de casa às 11h30 (de Brasília) pela última rodada do Campeonato Português. Por outro lado, o Sporting volta a campo para receber o Vitória de Guimarães, também as 11h30 (de Brasília). No dia 25, os times voltam a se enfrentar em mais uma decisão, desta vez pela final da Taça de Portugal.