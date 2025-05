Campeão da Premier League, Mohamed Salah teve uma temporada para se lembrar. Após uma longa novela sobre a definição de seu futuro, o egípcio renovou com o Liverpool e teve um dos melhores desempenhos de sua carreira. Foi a segunda vez que Salah conquistou o título - dessa vez, sem seu maior companheiro de ataque nos Reds até hoje, Sadio Mané. Em entrevista ao "L'équipe", o atacante confirmou que, apesar da parceria vitoriosa, havia tensões constantes entre os atletas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Sim, havia tensão com Sadio. Mas atenção, fomos profissionais até o fim, não acho que isso tenha afetado a equipe. É humano querer mais, eu entendo isso, ele é um competidor. Fora dos campos, não éramos muito próximos, mas sempre nos respeitamos — comentou ao jornal.

continua após a publicidade

Em um episódio na temporada 2019/20, quando o Liverpool foi campeão da Premier League pela primeira vez na história, Salah e Mané discutiram feio em campo na vitória por 3 a 0 contra o Burnley em jogo válido pela quarta rodada da competição. Na ocasião, Salah não tocou uma bola que parecia clara para Mané, o que gerou a fúria do senegalês. No lance seguinte, Mané foi substituído e ficou proferindo ofensas a Salah na beira do campo.

— Eu, egoísta? Não me importo. As pessoas podem pensar o que quiserem, é um direito delas. Mas convido todos a perceberem que quem mais deu assistências para Mané fui eu (18). Podemos olhar os fatos, mas, claramente, é mais fácil sair dizendo esse tipo de coisa — isso gera manchetes, eu sei como funciona. Enquanto estiver dentro dos limites do respeito, tudo bem para mim. Mas isso não quer dizer que essa opinião seja verdadeira. No fim do dia, eu sei o que fiz e tenho a consciência tranquila — completou Salah

continua após a publicidade

Salah e Mané tiveram parceria vitoriosa dentro de campo

Mané e Salah foram vitoriosos no Liverpool (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Apesar das brigas, Salah e Mané fizeram parte de um dos times mais bem sucedidos da história do Liverpool, comandado por Jürgen Klopp. Os atacantes disputaram 223 partidas juntos, sendo impressionantes 150 vitórias quando os dois estavam em campo. Salah e Mané foram campeões da Premier League, Champions League, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra, Taça da Liga Inglesa e da Supercopa da Uefa.