Alvo do Flamengo, João Félix foi titular e atuou durante os 90 minutos na vitória do Milan por 3 a 1 sobre o Bologna pelo Campeonato Italiano. Apesar de não ter marcado gols nem contribuído com assistências, o português teve participação relevante na construção do jogo. A atuação chamou atenção até mesmo fora de campo: em uma publicação no Instagram, Hugo Félix, irmão do jogador, saiu em defesa de João e rebateu os críticos.

— Hoje para os analistas de FlashScore não jogaste nada, mas para quem percebe de futebol e vê o jogo foi completamente o contrário! Ah e como a tua equipa ganhou já não foste capa de notícia em Portugal. Mas isso já estás tu habituado. O tempo vai nos dar razão — comentou Hugo.

Essa foi a primeira vez que o atacante jogou os 90 minutos completos em jogos pelo Campeonato Italiano. Até então, o único momento em que havia completado uma partida havia sido nas duas partidas dos playoffs da Champions League, quando o Milan foi eliminado pelo Feyenoord.

Flamengo tem conversas por João Félix

Após chegar a um acordo por Jorginho, o Flamengo segue atento ao mercado de transferências. Nos últimos dias, um nome ligado ao clube carioca foi o de João Félix, português que defende as cores do Milan, da Itália. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Em conversas com o estafe do meia-atacante nas últimas semanas, o Flamengo busca uma contratação por empréstimo de João Félix com opção de compra. No entanto, o Rubro-Negro não terá vida fácil nessa negociação. Afinal, além de ter que convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro, concorrerá com clubes do futebol europeu. O Benfica, de Portugual, já demonstrou interesse pelo jogador do Chelsea, que está emprestado ao Milan.

