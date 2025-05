O clássico entre Benfica e Sporting, pelo Campeonato Português, terá uma presença ilustre nas tribunas do Estádio da Luz. Representantes do Real Madrid estarão no local para acompanhar o clássico, de olho na janela de transferências do verão europeu.

Segundo o jornal espanhol "As", os enviados do presidente Florentino Pérez comparecerão ao duelo para ver de perto o desempenho de Álvaro Carreras. O lateral-esquerdo de 22 anos, com passagem de três anos na base merengue, despertou o interesse da diretoria e pode receber uma proposta nas próximas semanas.

Carreras subiu aos profissionais pelo Manchester United, mas não chegou a entrar em campo na Inglaterra, e passou por três empréstimos: Preston North End, Granada e Benfica, que decidiu o adquirir em definitivo por quase 10 milhões de euros. Agora, o Real planeja uma aproximação para reforçar um setor tanto quanto deteriorado em 2024/25, com problemas de lesão de Mendy e improvisos com Alaba e Fran García.

➡️ Benfica x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Álvaro Carreras atuará pelo Benfica no duelo com o Sporting, pelo Português (Foto: Reprodução/Instagram)

Viktor Gyökeres, do Sporting, também interessa ao Real Madrid. O centroavante, artilheiro da Liga Portugal com 38 gols, também está listado internamente; porém, outros clubes estão mais fortes na briga, incluindo o Manchester United, e o sueco deve escolher um novo destino a partir de julho.

⚔️ Benfica e Sporting fazem clássico neste sábado

O clássico entre Benfica e Sporting é crucial na corrida pelo título do Português. Os dois times estão empatados na liderança, com 78 pontos; o critério que separa ambos é o confronto direto, e no turno, os Leões venceram por 1 a 0. A bola rola na Luz a partir das 14h (de Brasília) deste sábado (10).

