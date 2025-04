Lamine Yamal é o primeiro adolescente a fazer gol nas oitavas, quartas e semifinais de uma edição de Champions League na história do futebol. O atacante de 17 anos bateu o recorde ao fazer gol pelo Barcelona contra a Inter de Milão em jogo válido pela ida da semifinal da Champions nesta quarta-feira (30). Além do gol, Yamal foi um dos principais jogadores do time na partida, sendo ameaça constante pelo lado direito.

Antes de fazer 18 anos, Yamal fez gol em todas as fases da Champions League que o Barcelona jogou na temporada. Uma marca impressionante para o jogador que já está em seu terceiro ano como profissional. Além do gol, Yamal foi, discutivelmente, o melhor jogador da partida. Todas as suas ações com a bola levavam perigo pelo lado direito de ataque do Barcelona.

Na temporada, Yamal tem 15 gols e 24 assistências. Ninguém no mundo deu mais assistências que o espanhol na temporada. Com este gol, o jovem chegou ao seu quinto nesta edição da Champions. Para se ter uma comparação, na temporada 2004/2005, quando Lionel Messi tinha 17 para 18 anos, ele estava começando a ganhar minutos no Barcelona e fez apenas um jogo na Champions League. Já o espanhol tem 49 partidas no ano e é peça fundamental no esquema de Hansi Flick, o que o possibilitou de fazer gols em todas estas fases da competição.

Como foi o jogo que Yamal quebrou recorde?

Barcelona x Inter de Milão pela Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)

Nesta quarta-feira (30), o Barcelona empatou por 3 a 3 com a Inter de Milão pelo primeiro jogo da semifinal da Champions League em uma noite que vai ficar marcada na história. A Inter chegou a abrir 2 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, mas o Barça foi buscar o empate duas vezes. Com direito a golaços de Thuram, Dumfries e recital de Yamal e Raphinha, o confronto ficou aberto para a volta, que será realizada na próxima terça-feira (6) no Giuseppe Meazza.