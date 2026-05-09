Com golaço de Rayan, Bournemouth vence Fulham; sem Casemiro, Manchester United fica no empate fora de casa

A reta final da Premier League pegou fogo neste sábado (9). Com o sonho da Champions League cada vez mais vivo, o Bournemouth contou com o talento brasileiro de Rayan para bater o Fulham fora de casa. Enquanto isso, em um dia pouco inspirado, o Manchester United sentiu a ausência de sua referência no meio-campo e não saiu do zero contra o Sunderland.

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Como foi a partida entre Fulham e Bournemouth?

No Craven Cottage, o Bournemouth consolidou sua candidatura a uma vaga na próxima Champions League ao vencer o Fulham por 1 a 0, em jogo marcado pela intensidade e expulsões de ambos os lados no primeiro tempo. O nome do jogo foi o jovem Rayan: o ex-Vasco, que vive fase iluminada às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, decidiu o confronto logo no início da etapa final com uma bela finalização de canhota que sofreu um leve desvio antes de entrar. Com o resultado, os Cherries seguem na caça ao G-5, enquanto o Fulham praticamente dá adeus às chances de disputar competições europeias na próxima temporada, estagnando no meio da tabela.

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Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Fulham em jogo da Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Como foi a partida entre Sunderland e Manchester United?

Sob o comando de Michael Carrick, o Manchester United apresentou uma atuação pragmática e pouco criativa diante do Sunderland, no Stadium of Light. Sentindo drasticamente a ausência de Casemiro, poupado por um problema físico leve, o meio-campo dos Red Devils não conseguiu ditar o ritmo, vendo o goleiro Senne Lammens se transformar no herói da partida com defesas espetaculares em chutes de Sadiki e Brobbey. Mesmo com as entradas de Matheus Cunha e Joshua Zirkzee, o United só levou perigo real nos acréscimos, mas o empate acabou sendo um resultado justo para uma equipe que sentiu o peso das cinco alterações feitas pelo treinador.

Já classificado para a Champions League, Manchester United não saiu do empate diante da equipe do Sunderland fora de casa (Foto: Andy Buchanan / AFP)

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