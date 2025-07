Estreia de Wesley, ex-Flamengo, pela Roma chama atenção de torcedores: ‘Absurda’

Wesley, ex-lateral do Flamengo, estreou pela Roma nesta quinta-feira (31), diante de um amistoso contra o Cannes, da França. Na ocasião, o jogador atuou durante 45 minutos, tendo saído do banco de reservas durante o intervalo. A participação na partida chamou atenção dos torcedores nas redes sociais.

Em campo, o Garoto do Ninho foi um dos destaques da equipe do técnico Gian Piero Gasperinni, tendo liderado as estatísticas de desarmes na partida, com seis. Além disso, Wesley também teve duas interceptações, dois cortes e oito de nove duelos ganhos.

A atuação do brasileiro repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Flamengo comemoraram a estreia do Garoto do Ninho no novo clube. Além disso, fãs do clube italiano também destacaram a partida do brasileiro. Veja a repercussão abaixo:

Venda de Wesley

O Garoto do Ninho foi contratado pela Roma por 25 milhões de euros, sendo a quarta maior venda da história do Flamengo, atrás apenas de Vini Jr, Lucas Paquetá e Reinier Jesus. O lateral assinou contrato com a Roma por cinco temporadas, válido até 2030.

Wesley foi recebido com muita festa no Aeroporto de Fiumicino, na capital italiana, na noite do último sábado (26). O jovem de 21 anos é o terceiro reforço da equipe italiana para a temporada 2025/26. A recepção calorosa contou com a presença de jornalistas e torcedores. Além disso, Wesley recebeu um cachecol do time giallorossi, posou para fotos e acenou para os fãs que o aguardavam no saguão do aeroporto.

