Ex-Barcelona se manifesta após cachorro morder seu órgão genital

Ex-Barcelona e Celta de Vigo, Carles Pérez recebeu alta nesta quinta-feira após ser internado devido a uma mordida de cachorro em suas partes íntimas. Em seu Instagram, o atacante explicou o ocorrido durante um passeio com seu animal de estimação, além de lamentar a ausiência na partida da Conference League.

Atualmente no Aris Salonica, o jogador não pode ficar à disposição do confronto com o Araz PFK pela volta da segunda rodada de qualificação do torneio europeu.

— Tive o azar de sofrer uma mordida na parte interna da perna enquanto tentava separar meu cachorro de outro cachorro durante um pequeno incidente. Sinto muito não poder estar com a equipe em campo para o jogo desta noite. Meu apoio estará nas arquibancadas hoje — disse Carles Pérez.

Ele ainda acrescentou que sua lesão "exigiu pontos, o que, embora não seja grave, o impediu de jogar a Conference League. No entanto, garantiu que "em alguns dias" estará de volta "mais ansioso do que nunca para ajudar a equipe.

Segundo os médicos, o estado de saúde de Pérez não é mais preocupante, mas o atacante precisará de apenas cerca de dez dias de repouso para a recuperação das lesões e a retirada dos pontos. Ele precisou ser internado após ser diagnosticado com uma infecção nas partes íntimas, de acordo com a emissora ERT.

Carles Pérez: Pouco espaço no Barcelona e carreira sem holofotes

Carles Pérez surgiu em La Masia, mas teve poucas oportunidades na equipe profissional do Barcelona. Em 2018/2019, o atleta fez sua estreia com a camisa blaugrana, mas deixou o clube em janeiro de 2020 para defender a Roma com apenas 13 jogos pelo clube catalão, dois gols marcados e três assistências.

