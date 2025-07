Marco Verratti, ídolo do PSG, explicou os motivos que o levaram a deixar o clube após 11 temporadas. Até sua saída, em 2023, o meia italiano era o jogador em atividade com mais partidas pelo time — 416 no total. Aos 30 anos, trocou Paris pelo Al-Arabi, do Catar. Dois anos depois, já no Al-Duhail, ele abriu o jogo sobre a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dois anos depois, já no Al-Duhail, ele abriu o jogo sobre a decisão, falando pela primeira vez sobre a troca. Em entrevista ao Gazzetta dello Sport, Marco Verratti afirmou que o seu tempo no PSG já havia se tornado monótono. Mesmo brigando por títulos em todas as temporadas que esteve no time, o italiano havia perdido a alegria de vencer, e viu a ida ao Catar como uma forma de recuperação.

continua após a publicidade

– Em Paris, vencer tinha se tornado monótono, repetitivo, já era uma realidade. Aqui, no Catar, eu vi algo ‘infantil’ novamente, a alegria de vencer, como quando você era criança. Digamos que eu precisava de um novo desafio, de uma nova motivação – afirmou Verratti em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Clima no Catar é mais leve, comparado à Europa, segundo Verratti

O meio-campista revelou que buscava mais do que títulos: queria resgatar o prazer de jogar. No Catar, segundo ele, encontrou um ambiente competitivo, mas mais leve, diferente do que estava acostumado na Europa.

continua após a publicidade

– A diferença com a Europa é essa: aqui, se um jogador está no banco, ele não fica mal-humorado. Todos sorriem de qualquer maneira. A vontade de estar juntos e jogar supera tudo – contou o meio-campista.

➡️Ex-Barcelona se manifesta após cachorro morder seu órgão genital

Marco Verratti em ação na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução)

Verratti foi vendido ao Al-Arabi por cerca de 45 milhões de euros (R$ 240 milhões à época), mas em julho de 2025 acertou com o Al-Duhail sem custos. Ele também destacou que a mudança não teve relação com o então novo técnico do PSG, Luis Enrique.

– Escreveram que eu saí do PSG porque Luis Enrique queria. Falso! Garanto que minha conversa com Nasser Al-Khelaifi é muito mais antiga, na qual eu disse que queria novos desafios –

O jogador ainda foi homenageado com pompa pelo PSG em sua despedida. No Parc des Princes, recebeu uma cerimônia com estádio lotado e todas as 30 taças conquistadas durante sua passagem. Nas redes sociais, o clube francês compartilhou vídeos celebrando os momentos marcantes da sua longa trajetória em Paris.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.