Pretendido pelo Internacional e com aval de Paulo Pezzolano, o zagueiro Léo Duarte terá dificuldade para voltar ao Brasil imediatamente. Com o contrato com o Basaksehir-TUR terminando em junho de 2026, o defensor pode assinar pré-contrato a partir de janeiro, mas a liberação antecipada não é certa. Em entrevista há alguns dias ao GE, o atleta disse ver com bons olhos um retorno ao Brasil. Nada está definido, contudo. Nem mesmo sua permanência na equipe de Istambul.

O Colorado corre contra o tempo para remontar o elenco para a temporada 2026. Com a confirmação da saída de Vitão para o Flamengo, o clube tem pressa na contratação de um substituto.

Dificuldade para antecipar a saída

Em conversa com pessoas ligadas a Léo Duarte, o Lance! descobriu que o Basaksehir pretende renovar seu contrato, ampliando o vínculo com o zagueiro de 29 anos. A negociação, porém, ainda não começou. Também ficou sabendo que nenhum contato oficial foi feito com representantes do atleta, tanto de parte do Inter como de outras equipes interessadas.

As fontes comentaram que o jogador é bem visto no mercado, o que gera interesse em outros clubes europeus. Para eles, as sondagens citadas nos últimos dias não passam de especulação. Pelo menos no momento. Também revelaram que, mesmo que Léo Duarte não renove e entre em acordo com a equipe gaúcha, dificilmente conseguiria uma liberação imediata.

– Pelo que conheço do clube turco, vai ser difícil uma liberação sem compensação financeira – comentou uma pessoa do estafe.

Outra reforçou que Léo vê com bons olhos um retorno ao Brasil, dependendo do projeto apresentado. Nos bastidores do Beira-Rio, no entanto, a direção alvirrubra acredita que a partir da posse de Fabinho Soldado como diretor executivo, em janeiro, será possível avançar nas conversas.

A carreira de Léo Duarte

Campeão Brasileiro e da Libertadores com o Rubro Negro em 2019, o zagueiro jogou no Milan-ITA de 2019 a 2022. Desde então, está na equipe de Istambul. Outro dificultador para o Inter é a concorrência. Pelo que levantou o Lance!, Fluminense, Vasco e Corinthians estão na briga.

A carreira

2025-2026 – Basaksehir-TUR – 16 jogos 2024-2025 – Basaksehir-TUR – 41 jogos, dois gols 2023-2024 – Basaksehir-TUR – 31 jogos 2022-2023 – Basaksehir-TUR – 45 jogos 2021-2022 – Basaksehir-TUR – 33 jogos 2020-2021 – Basaksehir-TUR – 23 jogos 2020-2021 – Milan-ITA – 1 jogo 2019-2020 – Milan-ITA – 6 jogos 2019 – Flamengo – 28 jogos