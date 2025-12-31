Chega ao fim o calendário de 2025 no esporte mais popular do planeta, em um dia tradicionalmente reservado aos torcedores e aos profissionais que fazem o futebol funcionar, que celebram a virada do ano ao lado de suas famílias. Ainda assim, a data não passa sem bola rolando para quem não abre mão de acompanhar ao menos uma partida, mesmo em meio às comemorações. Por isso, o Lance! reúne os poucos jogos programados para hoje, quarta-feira (31), válidos pelo Campeonato Saudita e pela Copa Africana de Nações. Os eventos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube, na TV aberta, na TV fechada, via streaming e em site. Confira ⬇️

Campeonato Saudita

NEOM x Al Ittihad — 12h25 — Canal GOAT (YouTube)

— 12h25 — Canal GOAT (YouTube) Al Khlood x Al Hilal — 14h30 — Canal GOAT (YouTube)

Copa Africana de Nações

Guiné Equatorial x Argélia — 13h — Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming), Band.com.br (site) e Esporte na Band (YouTube)

— 13h — Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming), Band.com.br (site) e Esporte na Band (YouTube) Moçambique x Camarões — 16h — Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming), Band.com.br (site) e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje: jogadores de Moçambique posam para foto oficial antes da partida contra o Gabão, pelo Grupo F da Copa Africana de Nações, no Estádio Grand, em Agadir (Foto: Franck Fife/AFP)

O Lance! agradece a sua participação e a confiança no portal para acompanhar as principais notícias não apenas do futebol mundial, mas do esporte em geral ao longo de 2025. Que 2026 seja um ano ainda mais movimentado e especial. Siga ligado por aqui para não perder nenhum detalhe, afinal, é ano de Copa do Mundo!