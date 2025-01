Botafogo prepara nova proposta, e Bitello não se apresenta ao Dínamo de Moscou

O Botafogo ainda não desistiu da contratação do meia Bitello, que não se apresentou ao Dínamo de Moscou para 2025. Primeiro nome alvo da equipe alvinegra para esta temporada vem enfrentando problemas para conseguir a liberação junto ao clube russo, que recusou primeiras investidas do Glorioso.

O Alvinegro já apresentou duas propostas pelo jogador, que foram recusadas pelo Dínamo. A última delas última delas de 13 milhões de euros. Mas a SAF prepara uma nova oferta e conta com a vontade do atleta de 25 anos para conseguir a liberação.

A vontade de Bitello é deixar a Rússia devido as guerra. O jogador avisou ao clube que não deseja permanecer, mas o Dínamo não deseja negociar o meia. Na época, os russos pagaram cerca de € 10 milhões pelo jogador e eles entendem que o mercado olha muito bem o perfil do meia.

Segundo apuração do Lance!, a negociação para a liberação do meia é considerada difícil, mas ambas as partes estão dispostas a buscar o acerto. A única certeza é que o jogador não fica no clube russo para a próxima temporada, e por isso, decidiu permanecer no Brasil em vez de viajar para a Rússia em período de reapresentação.

Os números de destaque de Bitello na Europa

8 participações em gols em 14 jogos pela Liga; 4 assistências nos 2 primeiros jogos 18 jogos, 1 gol e 7 assistências 3x na equipe da semana pelo SofaScore Em todos os jogos que Bitello teve participações em gols, o Dínamo Moscou venceu a partida.

