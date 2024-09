Jogadores do Real Madrid celebram conquista do Mundial de Clubes de 2017 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 07:49 • Lombardia (ITA)

O zagueiro Raphaël Varane anunciou, nesta quarta-feira (25), sua aposentadoria do futebol precocemente. Ídolo do Real Madrid e campeão do mundo com a França em 2018, o jogador de apenas 31 anos estava atualmente no Como, clube recém-promovido à primeira divisão da Itália.

Varane optou por pendurar as chuteiras após sofrer lesão grave em seu joelho, logo em sua estreia pela equipe do país da Velha Bota. Em suas redes sociais, o defensor explicou a decisão.

- Eu quero ir embora forte, não apenas me segurando no jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir seu coração e seu instinto. Desejo e necessidade são coisas diferentes. Eu caí e me levantei milhares de vezes e, desta vez, é a hora de parar e pendurar minhas chuteiras - escreveu.

Revelado pelas categorias de base do Lens-FRA, Varane foi contratado pelo Real Madrid ainda em 2011, quando tinha 18 anos. No clube espanhol, foi ganhando espaço ao longo dos anos e ganhou titularidade na zaga, fazendo grande dupla com Sergio Ramos e participando ativamente de duas das quatro Champions que conquistou pelos Merengues.

Em 2021, se transferiu para o Manchester United por 40 milhões de euros, mas esteve longe de repetir o mesmo desempenho visto no Real. Ainda assim, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2022-23 e, na temporada seguinte, fez sua última partida completa como profissional erguendo mais uma taça: a FA Cup, atuando nos 90 minutos da vitória sobre o rival local Manchester City por 2 a 1.

Em seu próximo passo, Raphaël seguirá trabalhando dentro do Como. Entretanto, sua função ainda não foi revelada publicamente.

Pela seleção da França, Varane, ídolo do Real Madrid, fez 93 partidas como jogador profissional (Foto: Franck Fife/AFP)