Campeões da Champions transformam Europa League na ‘mais estrelada’ da história

Acostumados a disputar a Champions League, Manchester United, Porto e Ajax terão de se contentar com a disputa pela Europa League nesta temporada







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 05:40 • Nyon (SUI)

A Uefa Europa League, segunda competição de clubes mais importante da Europa, começa nesta quarta-feira (25) e tem entre os seus competidores quatro equipes que já venceram a Champions League, principal torneio do continente: Ajax (Holanda), Manchester United (Inglaterra), Porto (Portugal) e Steaua Bucareste (Romênia).

Com exceção da última equipe, que faturou o título europeu na temporada 1985/86 e, aos poucos, foi perdendo relevância no continente, os outros times foram "rebaixados" para a Europa League apenas nesta temporada e por motivos diferentes.

O Ajax, por exemplo, vencedor da Champions em quatro oportunidades (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95), terminou a última edição do campeonato holandês na quinta posição, algo incomum na história. À sua frente ficaram equipes como AZ Alkmaar (quarto colocado) e Twente, de menor tradição. A diferença para o campeão PSV, inclusive, foi de incríveis 35 pontos (91 a 56).

O mau rendimento no campeonato nacional também foi o motivo que levou o Manchester United, tricampeão da Champions League (1967/68, 1998/99 e 2007/08), à disputa da Europa League. Com desempenho instável sob o comando de Erik ten Hag, os Diabos Vermelhos terminaram a última Premier League na modesta oitava posição, que não garante vaga para as principais competições europeias.

A classificação para a Europa League, com vaga direta na fase de liga do torneio, veio após a improvável conquista da FA Cup diante do Manchester City, já na reta final da temporada.

Manchester United conquistou vaga na Europa League na reta final da temporada, com o improvável título da FA Cup sobre o Manchester City (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

O Porto, por sua vez, teve de se contentar com a disputa da Europa League por "azar". Isso porque, até a última temporada, o Campeonato Português dava duas vagas diretas na Champions League, para campeão e vice, além de uma vaga de playoffs, para o terceiro colocado.

Em março de 2023, no entanto, o país foi ultrapassado pela Holanda no ranking da Uefa, o que resultou na perda de uma destas vagas para a disputa da Champions. Assim, apenas o campeão português da última temporada (Sporting) conquistou vaga direta na fase de grupos da competição.

Bicampeão da Champions League (1986/87 e 2003/04), o Porto foi "rebaixado" à Europa League pelo ranking da Uefa (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

O Benfica, vice-campeão, ficou com a vaga de playoffs - e só conseguiu a vaga direta nos últimos instantes da temporada, com uma forcinha da Atalanta: os italianos conquistaram vaga direta tanto pelo Campeonato Italiano quanto pela conquista da Europa League, o que fez com que as Águias herdassem uma destas vagas. O Porto, que terminou o campeonato na terceira posição, ficou com a vaga direta para a fase de liga da Europa League, como previa o regulamento.

Outras equipes de peso na disputa

Além dos campeões da Champions League, outras equipes tradicionais terão de se contentar com a disputa da Europa League nesta temporada. São os casos de Tottenham (Inglaterra), Fenerbahçe e Galatasaray (ambos da Turquia).

Os ingleses brigaram por uma vaga na principal competição do continente até o final da última Premier League, mas ficaram na quinta posição, atrás do Aston Villa, e ficaram de fora da competição da qual foram vice-campeões em 2018/19.

José Mourinho quer seu terceiro título da Europa League, desta vez no comando do Fenerbahçe (Foto: Yasin Akgul/AFP)

A situação dos turcos é um pouco diferente. Tanto Galatasaray quanto Fenerbahçe tinham vaga para os playoffs da Champions, mas acabaram eliminados para Young Boys (Suíça) e Lille (França), respectivamente.

Vale lembrar que o Fenerbahçe é comandado por José Mourinho, técnico com cinco títulos europeus na carreira: dois na Champions League (2003/04 pelo Porto e 2009/10 pela Inter de Milão), dois na Europa League (2002/03 pelo Porto e 2016/17 pelo Manchester United) e um na Conference League (2021/22).

