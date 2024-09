Endrick dá joelhada nas partes íntimas de adversário e é punido em vitória do Real Madrid

Endrick passou em branco na partida (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 20:07 • Rio de Janeiro

A vitória do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol teve mais do que os gols de Rodrygo e Mbappé como atração. Aos 36 minutos do segundo tempo, Endrick se envolveu em um desentendimento com Santiago Mouriño e o acertou com uma joelhada nas partes íntimas. O atacante foi punido com cartão amarelo.

O jovem jogador da Seleção começou a partida no banco e foi acionado por Carlo Ancelotti aos 24 minutos do segundo tempo, 12 minutos antes da confusão com o adversário. O técnico do Alavés protestou contra a decisão de campo de punir o camisa 16 apenas com o amarelo.

- Todo mundo viu que era vermelho. Não tenho que dizer por que. Não sei (porque não revisaram no VAR), pergunte para eles.

- Deveríamos ter jogado contra 10 nos últimos minutos por causa da falta sobre Mouriño. Endrick teve a intenção de bater nele e o fez - completou.

O técnico do Real preferiu não comentar sobre o lance. Ancelotti disse não ter visto nenhum replay e, por isso, preferiu não dar nenhum veredito. O comandante do Alavés, Luis García, discutiu com o italiano na beira do gramado

- Foi isso que eu disse ao Carlo (Ancelotti), uma pessoa que admiro profundamente. O vermelho é vermelho. Depois, talvez, não marcaríamos e não nos recuperaríamos, mas é assim que vejo as coisas. Acho até que alguns cartões amarelos mostrados ao Real Madrid durante o jogo não foram tão justos. Mas a questão da expulsão, para mim, não tem debate.