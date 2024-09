Goleiro pode sair da aposentadoria para reforçar o Barcelona; entenda

Ter Stegen, goleiro do Barcelona, sofreu uma lesão grave e deve ficar de fora da temporada (Foto: AFP)







Publicada em 24/09/2024

O Barcelona busca um goleiro para suprir a necessidade do elenco para o restante da temporada 2024-25. Sem Ter Stegen, que não deve entrar mais em campo neste ano, o clube blaugrana precisa ser criativo com a janela de transferências fechada. E, de acordo com veículos na imprensa espanhola, uma opção inesperada pode ser a escolhida.

Wojciech Szcesny, ex-goleiro de Juventus e Arsenal, pode retornar da aposentadoria para vestir as cores do Barcelona. A informação foi inicialmente ventilada pelo jornal polonês Meczyki, foi divulgada no Sport e no Mundo Deportivo, diários de Barcelona. O jogador tinha anunciado a decisão no final de agosto, mas estaria negociando um retorno aos gramados.

De acordo com a apuração, o elo entre o goleiro e o clube é Robert Lewandowski, atacante time. A negociação, no momento, depende das circunstâncias físicas do polonês. Aos 34 anos, Szczesny soma 626 jogos na carreira. A equipe por onde mais atuou é a Juventus, da Itália (252 jogos).

O consenso entre o treinador Hansi Flick e a diretoria blaugrana é de que será necessário buscar um novo goleiro. Os jovens Inaki Pena e Astragala não inspiram confiança, de acordo com a imprensa espanhola. Com isso, o clube busca um nome para a posição e o polonês assume a ponta da corrida, que também conta com Claudio Bravo, também aposentado, e Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG.

Hansi Flick, treinador do Barcelona (Foto: Miguel Medina / AFP)

