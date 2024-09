Bandeirinha de escanteio: jogador pode tirar para a cobrança?

Bandeirinha de escanteio tem uma importância grande no campo de futebol. (Foto: AGIF/Bruno Ulivieri)







Publicada em 24/09/2024

No futebol, a bandeirinha de escanteio é um dos elementos obrigatórios no campo de jogo, conforme as regras estabelecidas pela Fifa e por outras entidades que regem o esporte. A bandeirinha de escanteio serve como ponto de referência para demarcar a área onde o escanteio deve ser cobrado, localizada nos quatro cantos do campo, no encontro da linha lateral com a linha de fundo. Além disso, a bandeirinha ajuda os árbitros a identificarem corretamente se a bola saiu pela linha lateral ou pela linha de fundo.

A altura mínima do mastro da bandeirinha de escanteio deve ser de 1,5 metros, e ele não pode ter uma ponta afiada, garantindo a segurança dos jogadores. Segundo as regras, não é permitido que a bandeirinha seja retirada ou deslocada durante a cobrança do escanteio. Caso um jogador tente mover ou derrubar a bandeirinha para facilitar a cobrança, o árbitro deverá interromper a jogada e solicitar que a bandeira seja recolocada no lugar. Esse detalhe visa garantir a regularidade da partida e evitar confusões que possam surgir se a bandeirinha não estiver na posição correta.

A bandeirinha de escanteio também tem outra função importante no campo: ela impede que a bola passe diretamente pela "quina" do campo, o que poderia gerar dúvidas sobre se a reposição deveria ser feita com um escanteio ou com um arremesso lateral. Portanto, além de sua função de demarcar a área de escanteio, a bandeirinha ajuda a manter a clareza nas decisões da arbitragem.

No entanto, há uma exceção que muitos jogadores e torcedores podem não conhecer. Embora não seja permitido mover a bandeirinha durante a cobrança de um escanteio, os jogadores não são punidos se retirarem a bandeirinha ao comemorar um gol. Isso porque a remoção da bandeirinha nesse contexto é vista como parte da celebração, desde que a jogada já tenha terminado. Mesmo assim, essa ação deve ser realizada sem desrespeitar as regras gerais do jogo ou causar danos ao equipamento.

Quais são as regras para bandeirinha de escanteio?

Adicionalmente, as regras estabelecem que, caso um jogador se apoie no mastro da bandeirinha para manter o equilíbrio durante a cobrança de escanteio, o árbitro deve marcar tiro livre indireto contra a equipe que realizou a cobrança. Essa situação específica pode ocorrer quando o jogador tenta usar o mastro como apoio para evitar cair, algo que não é permitido dentro das normas do futebol.

A bandeirinha de escanteio também tem importância simbólica no futebol, pois marca um dos pontos mais estratégicos do campo. Cobrar um escanteio corretamente é uma das maiores oportunidades de gol, e manter a bandeirinha intacta e em seu devido lugar é essencial para que a cobrança ocorra dentro das regras.

A bandeirinha deve permanecer no local durante toda a partida, e sua remoção para facilitar uma cobrança é proibida. Seu uso vai além da demarcação do local de escanteio, sendo uma ferramenta essencial para a organização do campo e para a tomada de decisões da arbitragem.