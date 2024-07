Ex-Real Madrid e Manchester United, Varane acerta com clube inusitado

Varane atuará no futebol italiano pela primeira vez na carreira. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 05:00 • Redação do Lance!

Multicampeão pelo Real Madrid e ex-jogador do Manchester United, Raphael Varane acertou os últimos detalhes para viver um novo desafio: o francês de 31 anos será jogador do Calcio Como, time promovido para a elite do futebol italiano na última temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro assinará nos próximos dias um contrato válido até junho de 2026, com a opção de renovação por mais uma temporada. Em baixa na Ingaterra, o francês não teve contrato com os Red Devils renovado.

Após passagem abaixo no United, Varane busca levantar a poeira no futebol italiano. ADRIAN DENNIS / AFP

Na Itália, Varane será treinado por Cesc Fàbregas, campeão do mundo com a Espanha em 2010, que foi oficializado como comandante da equipe na semana passada.

Outras figurinhas carimbadas no elenco são Pepe Reina, ex-Liverpool e Napoli, Alberto Moreno, ex-Liverpool, e Andrea Belotti, ex-Roma e Torino, além do brasileiro Gabriel Strefezza, atacante com longa passagem pelo futebol italiano.