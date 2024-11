O futuro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr segue indefinido, e clubes de todo o mundo se agitam para possíveis investidas no próximo ano. Segundo o jornal espanhol "As", o Fenerbahçe-TUR manifestou interesse na contratação do astro para o segundo semestre de 2025.

José Mourinho, que comandou seu compatriota durante três anos no Real Madrid e agora é técnico dos Canários Amarelos, deve ter um papel importante nas negociações e já chegou a conversar com o atleta. Mário Branco, diretor esportivo do clube, também abriu contatos com os sauditas e com Jorge Mendes, agente do camisa 7, para entender a possibilidade de uma transferência.

O contrato de Ronaldo com o Al-Nassr tem duração até o fim do primeiro semestre de 2025, e conversas foram iniciadas pela extensão do vínculo, mas não avançaram até o momento. O cinco vezes Bola de Ouro, que completará 40 anos em fevereiro, já demonstrou publicamente estar inclinado a se manter na Arábia - o que faz com que os turcos ainda tratem a possibilidade de transferência como muito baixa -, mas pode escolher outra liga fora do centro europeu para seguir sua carreira.

O salário de Cristiano está avaliado em mais de 200 milhões de euros (mais de R$ 1,2 bilhão na cotação atual), fator que também impossibilita o movimento. Nas redes sociais, torcedores iniciaram a campanha "Come to Fenerbahçe" ("venha para o Fenerbahçe" em inglês) para tentar alcançar o atacante, e o volante marroquino Sofyan Amrabat foi outro que embarcou na onda.

🤝 José Mourinho e Cristiano Ronaldo já fizeram as pazes?

A relação entre o craque português e Mourinho ficou estremecida. Durante a passagem do treinador pelo Real Madrid, entre 2010 e 2013, o time fez grandes campanhas e conquistou títulos a nível nacional, como La Liga e Copa do Rei, mas não conseguiu o objetivo principal de erguer a taça da Champions League. No período, os dois chegaram a ter discussões internamente, mas após seguir outros caminhos, o "Special One" elogiou de forma pública o jogador.

Cristiano Ronaldo está em busca da marca histórica de mil gols, restando apenas 90 para o objetivo (Foto: Reprodução/Twitter)

Também de acordo com o "As", o brasileiro Anderson Talisca, companheiro de Ronaldo no Al-Nassr, é uma segunda opção para 2025 em caso de fracasso das negociações com o centroavante. Com um salário 20 vezes menor, o ex-Bahia está na lista de interesses do Fenerbahçe e pode fazer seu retorno à Europa, já que não atua no Velho Continente desde que deixou o Benfica, em 2018.