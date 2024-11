Quantos jogos serão necessários para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000 gols?

Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa, vive uma das sagas mais interessantes do futebol mundial na atualidade: a busca pelo milésimo gol em jogos oficiais. A contagem de momento, após os dois tentos anotados contra a Polônia, pela Liga das Nações 2024-25, está em 910 gols. São 90 gols que separam o lendário camisa sete de mais uma marca histórica na carreira.

Desde que CR7 marcou seu 900º gol, a expectativa é crescente. Entre veículos de comunicação e perfis em redes sociais, a contagem atualizada a cada bola na rede do atacante lusitano alimenta o assunto entre o público. Mas, afinal, de quantos jogos Cristiano Ronaldo precisa para alcançar o milésimo gol? Baseado na média de gols do atleta, o Lance! projeta quando o recorde deve ser quebrado.

Cristiano Ronaldo e a corrida pelo milésimo gol

Cristiano Ronaldo soma 910 gols em 1253 partidas disputadas por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr e seleção portuguesa. Os números traduzem uma média aproximada de 0,73 gols por jogo.

Desta forma, se o Gajo mantiver a performance da carreira, ele deve levar 124 jogos oficiais para alcançar o feito. Com isso, é altamente provável que Cristiano Ronaldo leve no mínimo mais duas temporadas até balançar as redes pela milésima vez. A efeito de comparação: o atacante levou dois anos, nove meses e três dias entre seu gol de número 800, com a camisa do Manchester United, e o gol de número 900, em setembro deste ano, com a camisa dos Lusos.

Se a média se mantiver, Cristiano Ronaldo terá mil gols na carreira na segunda semana de junho de 2027, quando tiver 42 anos de idade.

Cristiano Ronaldo fez seu 910º gol na carreira com um belo voleio diante da Polônia, pela Liga das Nações da Uefa (Foto: Miguel Riopa/AFP)

A projeção é capaz de levantar dúvidas: recentemente, Cristiano Ronaldo abriu o jogo sobre sua aposentadoria dos gramados. Aos 39 anos, o camisa sete afirmou que planeja pendurar as chuteiras "em um ou dois anos".

-Vai acontecer daqui a um ano, dois anos, não sei. Digo sinceramente, não é brincadeira, é desfrutar do momento. Levantar e ir para o treino e para o jogo motivado. Quando não sentir isso, vou dar um passo à frente e dizer: "Já não dá mais para mim". Ainda não senti isso - disse o atacante em entrevista após os dois gols na goleada contra a Polônia, pela Liga das Nações, na sexta-feira (15).

Na mesma entrevista à veículos portugueses, Cristiano Ronaldo desconversou sobre a obsessão pela marca dos mil gols:

-Se quero chegar aos mil gols? É normal querer, mas não penso nisso. Não me importa para nada, sinceramente. Penso jogo a jogo. Em três meses vou fazer 40 anos, é ir com calma e desfrutar. Gosto de jogar pela seleção e desfruto bastante de vir para cá. Fazer gols e boas exibições ajuda também.

Os gols do Gajo na carreira

🟢⚪ Sporting B: 0 gols em 2 jogos

🟢⚪ Sporting: 5 gols em 31 jogos

🔴🟡 Manchester United: 145 gols em 346 jogos

⚪⚪ Real Madrid: 450 gols em 438 jogos

⚫⚪ Juventus: 101 gols em 134 jogos

🟡🔵 Al-Nassr: 74 gols em 85 jogos

🔴🟢 Portugal: 135 gols em 217 jogos

🟰 Total: 910 gols em 1.253 jogos

