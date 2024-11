United entra na briga com Real Madrid pela contratação de astro do Bayern

O Manchester United está interessado na contratação de um dos grandes destaques do Bayern de Munique nas últimas temporadas: Alphonso Davies. De acordo com o jornalista Christian Falk, do jornal alemão BILD, os Red Devils entraram na briga com o Real Madrid pelo contrato do defensor canadense, que ficará sem clube em junho de 2025.

Para contratá-lo, o time inglês precisará desbancar os Blancos, destino favorito do jogador desde a janela de transferências passada. Aliás, segundo a apuração do jornalista alemão, o Manchester United ainda não enviou uma proposta oficial pelo jogador, mas já sinalizou uma quantia ainda maior que o ofertado por Real Madrid e Bayern de Munique.

A situação de momento é amplamente favorável ao Real Madrid, que adota uma prática semelhante ao que fez com a contratação de Kylian Mbappé: aguardou o final do contrato do jogador com o clube e assinou em pré-contrato. Com o final do vínculo de Davies com o time alemão se aproximando, os espanhóis planejam avançar em janeiro. Entretanto, o Manchester United pode atrapalhar os planos.

O Bayern de Munique, atual clube do canadense, larga por último na corrida. Aliás, segundo apurações de múltiplos veículos europeus, o defensor já recusou propostas de renovação dos Bávaros. O desejo do atleta de deixar o clube parece irreversível.

Correndo por fora, o United tem o interesse pelo atleta justificado: Alphonso Davies seria uma aquisição compatível com o estilo de jogo proposto por Rúben Amorim, novo treinador dos Red Devils. Mesmo sem cifras reveladas, a promessa de um alto investimento pode abalar a decisão do ala sobre o futuro.

Rúben Amorim, novo treinador do Manchester United (Foto: Reprodução/Instagram)

