Ex-Flamengo, Diego Ribas terá jogo de despedida em 2025

Diego Ribas receberá uma homenagem em 2025. O Werder Bremen, clube alemão em que ele jogou entre 2006 e 2009, fará um jogo de despedida para o ex-jogador do Flamengo. O evento será no dia 22 de março de 2025, no Weserstadion, na Alemanha.

- Werder e a cidade de Bremen sempre foram especiais. Vivi três anos incríveis no clube, por isso tenho muito carinho e gratidão. Me diverti muito, experimentei muito amor. Para mim, o jogo será o encerramento de um grande momento, e estou mais do que animado para jogar no estádio, diante dos fãs mais uma vez - disse Diego.

- Os convites foram enviados. Espero que o máximo possível de ex-companheiros de equipe possa ir ao jogo para fazermos uma bonita festa - completou.

Números de Diego Ribas pelo Werder Bremen

Com a camisa do Werder, Diego disputou 132 jogos e marcou 54 gols. Um dos principais gols foi em 2007, quando ele encobriu o goleiro adversário em um chute de trás do meio-campo.