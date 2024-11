Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (21/11/2024)

Nesta quinta-feira (21), os jogos de hoje têm destaque na continuidade da rodada do Brasileirão, com o duelo entre Vasco e Internacional. Além disso, as semifinais da Copa do Brasil Sub-20 também se iniciam, com São Paulo e Palmeiras sendo os grandes favoritos para chegar à grande final da competição.

continua após a publicidade

O São Paulo decide vaga para a final contra o Bahia na Copa do Brasil Sub-20, após perder a decisão do Paulista; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Pedro Zacchi / São Paulo FC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 21 de novembro de 2024)

Brasileirão

20h: Vasco x Internacional - Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Copa do Brasil Sub-20

15h30: São Paulo sub-20 x Bahia sub-20 - Sportv

20h: Palmeiras sub-20 x Ceará sub-20 - Sportv

➡️ Clique para assistir no SporTV

UEFA Champions League Feminina

14h45: Valerenga feminino x Bayern de Munique feminino - DAZN

14h45: Hammarby feminino x Manchester City feminino - DAZN

17h: Arsenal feminino x Juventus feminino - DAZN

17h: Sankt Polten feminino x Barcelona feminino - Max e DAZN

Campeonato Argentino

17h: Barracas Central x Belgrano - Disney+

19h15: Talleres x Sarmiento Junin - Disney+

21h30: Independiente Rivadavia x River Plate - ESPN 3 e Disney+

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa do Rei da Espanha

17h: Jove Español x Real Sociedad - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

O grande confronto desta quinta-feira será entre Vasco e Internacional. A equipe carioca não tem muito espaço para sonhar nesta reta final de Brasileirão, o prêmio para a equipe seria a vaga para a próxima edição da Libertadores, mas está atualmente quatro pontos atrás do Cruzeiro, último clube que estaria classificado se o campeonato terminasse hoje. Já o Inter vem em ótima fase na competição e apresenta um maior favoritismo para o jogo, mesmo estando longe de seus domínios.

Pela Copa do Brasil Sub-20, São Paulo e Palmeiras enfrentam Bahia e Ceará, respectivamente. Os favoritos para a classificação para a final da competição com certeza são dos dois clubes paulistas, mas obviamente nunca se deve subestimar a força que os outros dois clubes também apresentam nas categorias de base.

continua após a publicidade

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!