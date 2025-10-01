menu hamburguer
Jornal sobre atuação de Rodrygo na Champions: ‘Não desiste’

Jogador entrou no segundo tempo e foi bem nos minutos em que esteve em campo

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 01/10/2025
09:12
Rodrygo duelando no jogo entre Kairat e Real Madrid, na Champions League (Foto: Vyacheslav OSELEDKO / AFP)
imagem cameraRodrygo duelando no jogo entre Kairat e Real Madrid, na Champions League (Foto: Vyacheslav OSELEDKO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A goleada do Real Madrid sobre o Kairat, pela Champions League, também serviu para recolocar Rodrygo em evidência. O brasileiro, que entrou no segundo tempo no lugar de Vini Jr, recebeu destaque do jornal espanhol "Marca", que classificou sua postura como a de alguém que “não desiste”.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O ex-Santos viveu meses de incertezas após a chegada de Xabi Alonso, especialmente pelo pouco espaço que teve no Mundial de Clubes. No entanto, segundo o Marca, o tempo provou que o treinador tinha razão ao garantir que havia um plano específico para ele. Hoje, Rodrygo disputa diretamente com Vini Jr a vaga na ponta esquerda, algo impensável nos tempos de Carlo Ancelotti.

Rodrygo teve participação decisiva contra o Kairat

Rodrygo entrou em campo aos 70 minutos e rapidamente se mostrou ativo. O Marca escreveu que, mesmo com a disputa de Vini Jr, o espaço do ex-Santos é claramente na ponta esquerda, onde consegue tanto buscar a linha de fundo quanto arriscar finalizações. Logo após entrar, quase marcou e seguiu tentando criar chances.

O ponto alto veio na jogada em que chegou à linha de fundo e cruzou para Camavinga marcar de cabeça o quarto gol do Real Madrid. Além disso, participou da construção do terceiro tento de Mbappé, com direito a toque de Arda Güler, mostrando boa sintonia no ataque. O jornal destacou que o brasileiro parecia “incrivelmente engajado” em cada lance.

Rodrygo em ação no duelo entre Kairat e Real Madrid, na Champions League
Rodrygo em ação no duelo entre Kairat e Real Madrid, na Champions League (Foto: Vyacheslav OSELEDKO / AFP)

Rodrygo ainda arriscou dois chutes de fora da área e deixou um passe em profundidade que não foi convertido, mas arrancou aplausos do treinador. No apito final, Xabi Alonso fez questão de parabenizá-lo pela atuação.

Para o Marca, a disputa no ataque agora é clara: Vini Jr e Rodrygo brigam pela ponta esquerda, enquanto Brahim Díaz e Mastantuono competem pela direita. A única certeza absoluta é a titularidade de Kylian Mbappé, considerado intocável neste momento.

