O comando de uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo pode mudar de mãos. A família francesa Pinault, que detém 29% das ações da Puma, está fazendo contatos para avaliar possíveis compradores. Esse movimento, revelado pela Bloomberg, tem outra razão por trás.

Os investimentos dos Pinault são tratados pelo Groupe Artémis, e é este grupo quem lida com as negociações. Ocorre que a Artémis controla a Kering, que enfrenta um verdadeiro escrutínio dos demais investidores por conta das dívidas. E tais valores devidos se deram para diversificar os investimentos da Kering.

A Artémis adquiriu participação na Puma em 2018, após reorganização no portfólio da Kering. A Mas naquele mesmo ano houve uma mudança de rumo nos objetivos da empresa, e a Kering passou a ser um conglomerado de luxo.

São possíveis investidores da Puma empresas de materiais esportivos como Anta Sports Products e Li Ning Co. A família Pinault também sondou outras empresas do ramo nos Estados Unidos e fundos do Oriente Médio.

Quanto?

A Puma está listada na Bolsa de Frankfurt (ALE) e tem um valor avaliado em € 3,2 bilhões (atualmente R$ R$ 20,2 bilhões). O lucro líquido da empresa alemã caiu 7,6% em relação ao relatório anterior, e a expectativa da empresa, de acordo com a Bloomberg, é de um restante de 2025 desafiador: a receita caiu 8%, para € 1,94 bilhão (US$ 2,25 bilhões), e o prejuízo líquido foi de € 247 milhões (R$ 1.560.644 milhões) no segundo trimestre.

No último relatório, a empresa alemã citou a "volátil volatilidade geopolítica e macroeconômica". A perspectiva é de um impacto negativo de cerca de € 80 milhões (R$ 505.472 milhões) no lucro bruto deste ano.

Times patrocinados

A Puma tem sua logomarca exposta em alguns dos principais uniformes de clubes do mundo, como Palmeiras, Manchester City (ING) e Borussia Dortmund (ALE).