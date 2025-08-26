Inter Miami dá pistas sobre retorno de Lionel Messi

Messi sofreu uma lesão muscular e ficou mais de uma semana fora dos treinos.

Ele perdeu as quartas de final contra o Tigres e não esteve no jogo contra o DC United.

Lionel Messi segue como uma incógnita para os próximos compromissos do Inter Miami depois de ter sofrido um problema muscular. O craque argentino perdeu as quartas de final contra o Tigres na semana passada, pela Leagues Cup, e sequer compareceu à visita ao DC United, pela MLS, no último fim de semana. Porém, o clube de David Beckham deu uma pista sobre seu camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vale lembrar que Lionel Messi ficou fora de ação por duas semanas devido a uma lesão muscular e depois sofreu um desconforto físico na vitória contra o LA Galaxy, partida na qual se destacou ao marcar um golaço de fora da área e dar uma assistência de calcanhar para Luisito Suárez. Após isso, o argentino ficou mais de uma semana fora dos treinos do Inter Miami, mas pode retornar na semifinal da Leagues Cup contra o Orlando City, na quarta-feira (27), no Chase Stadium. Uma postagem de Las Garzas trouxe pistas sobre a volta de Messi.

continua após a publicidade

Em publicação do Inter Miami no "X", é possível ver diferentes jogadores treinando na última segunda-feira (25), e em uma das fotos é possível ver que Lionel Messi trabalhou com bola. Portanto, a expectativa é que o capitão esteja de volta em um jogo decisivo, que poderá encaminhar o clube para a grande final da competição entre MLS e Liga MX.

A importância de Messi para o Inter Miami em números

Naturalmente o Inter Miami sentiu a ausência de Lionel Messi em seus últimos compromissos e isso se explica por diversos argumentos, mas principalmente pelos números. Em 2025, Messi já contribuiu diretamente com 32 gols em 26 partidas por Las Garzas. O camisa 10 possui 19 bolas nas redes e oito assistências concedidas na MLS, além de outros cinco tentos na Leagues Cup.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.