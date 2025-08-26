menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Inter Miami dá pistas sobre retorno de Lionel Messi

Craque argentino está fora de combate há mais de uma semana

Lionel Messi - Inter Miami x Necaxa
imagem cameraLionel Messi deixa gramado com lesão pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
19:03
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Lionel Messi é uma incógnita para os próximos jogos do Inter Miami.
Ele perdeu as quartas de final contra o Tigres e não esteve no jogo contra o DC United.
Messi sofreu uma lesão muscular e ficou mais de uma semana fora dos treinos.
Ele pode retornar na semifinal da Leagues Cup contra o Orlando City.
Em 2025, Messi contribuiu com 32 gols em 26 partidas pelo Inter Miami.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Lionel Messi segue como uma incógnita para os próximos compromissos do Inter Miami depois de ter sofrido um problema muscular. O craque argentino perdeu as quartas de final contra o Tigres na semana passada, pela Leagues Cup, e sequer compareceu à visita ao DC United, pela MLS, no último fim de semana. Porém, o clube de David Beckham deu uma pista sobre seu camisa 10.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vale lembrar que Lionel Messi ficou fora de ação por duas semanas devido a uma lesão muscular e depois sofreu um desconforto físico na vitória contra o LA Galaxy, partida na qual se destacou ao marcar um golaço de fora da área e dar uma assistência de calcanhar para Luisito Suárez. Após isso, o argentino ficou mais de uma semana fora dos treinos do Inter Miami, mas pode retornar na semifinal da Leagues Cup contra o Orlando City, na quarta-feira (27), no Chase Stadium. Uma postagem de Las Garzas trouxe pistas sobre a volta de Messi.

continua após a publicidade

Em publicação do Inter Miami no "X", é possível ver diferentes jogadores treinando na última segunda-feira (25), e em uma das fotos é possível ver que Lionel Messi trabalhou com bola. Portanto, a expectativa é que o capitão esteja de volta em um jogo decisivo, que poderá encaminhar o clube para a grande final da competição entre MLS e Liga MX.

A importância de Messi para o Inter Miami em números

Naturalmente o Inter Miami sentiu a ausência de Lionel Messi em seus últimos compromissos e isso se explica por diversos argumentos, mas principalmente pelos números. Em 2025, Messi já contribuiu diretamente com 32 gols em 26 partidas por Las Garzas. O camisa 10 possui 19 bolas nas redes e oito assistências concedidas na MLS, além de outros cinco tentos na Leagues Cup.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Messi driblando o goleiro para marcar pelo Inter Miami (Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias