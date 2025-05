Vindo de temporada em alta pelo Nottingham Forest, o português Nuno Espírito Santo pode deixar o clube. Seu futuro não se encontra em aberto por conta dos resultados dentro de campo, mas sim por questões fora das quatro linhas, já que o treinador passa por tensões internas com o proprietário grego, Evangelos Marinakis.

Informações do site "Footmercato" indicam que a relação entre os dois pode pesar no futuro do técnico longe do Forest. Os dois, inclusive, foram vistos tendo uma discussão ao fim do empate contra o Leicester, no último dia 11 de maio. A frustração se deu pelo fato de que, mesmo jogando em casa, já contra um time rebaixado, o Nottingham não conseguiu vencer e se afastou da briga por vaga na Champions League.

A potencial saída de Nuno Espírito Santo, porém, frustra os torcedores, já que a campanha do Forest vem sendo impecável. Passadas 37 rodadas da Premier League, a equipe soma 65 pontos e figura a sétima colocação, que garante vaga para a Conference League. Caso vença seu último jogo contra o Chelsea, e conte com uma combinação de resultados, o time ainda pode ir à Champions.

Contratado em dezembro de 2023, Nuno Espírito Santo tem vínculo junto ao Forest até 2026. O português, que já comandou times como Wolverhampton e Tottenham, voltou ao futebol inglês após passagem frustrada pelo Al-Ittihad, na Arábia Saudita.

O que o Forest precisa para se classificar à Champions League?

Jogadores do Nottingham Forest comemoram gol marcado sobre o Tottenham, pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Com 65 pontos e na sétima colocação ao início da última rodada, o Forest ainda sonha com vaga na Champions. Para o objetivo seguir vivo, o time precisa, pelo menos, vencer o Chelsa, adversário direto, que tem 66 pontos e figura o quinto lugar. A partir daí, a equipe precisa torcer por um tropeço de Aston Villa, Newcastle ou Manchester City.

