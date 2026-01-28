Monitorado por Chelsea, ex-Vasco é anunciado por gigante inglês

O Aston Villa anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação de Douglas Luiz por empréstimo até o fim da temporada. Revelado pelo Vasco e com passagem recente pela Juventus, o meio-campista brasileiro retorna ao clube inglês 18 meses após ter sido vendido ao futebol italiano. O acordo inclui opção de compra ao término do vínculo e encerra de forma antecipada o empréstimo do jogador ao Nottingham Forest.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Monitorado pelo Chelsea nas últimas semanas, Douglas optou por voltar a Birmingham, onde viveu o melhor momento da carreira. A negociação foi conduzida em meio a um cenário de urgência no Villa Park. O técnico Unai Emery perdeu praticamente todo o seu meio-campo titular por lesão: Boubacar Kamara está fora da temporada, John McGinn deve desfalcar a equipe por até dois meses, e Youri Tielemans foi vetado por cerca de dez semanas.

continua após a publicidade

Douglas Luiz retorna ao Aston Villa

Douglas Luiz havia sido vendido pelo Aston Villa à Juventus em 2024, em uma operação avaliada em cerca de 50 milhões de euros, mais bônus. Em Turim, porém, o brasileiro não conseguiu se firmar. Foram apenas três partidas como titular na Serie A e 27 jogos no total, somando 877 minutos, sem gols ou assistências. A adaptação difícil ao futebol italiano e a concorrência no elenco bianconero limitaram o espaço do jogador.

Na tentativa de recuperar ritmo, Douglas foi emprestado ao Nottingham Forest no primeiro semestre da temporada atual. O acordo previa obrigação de compra condicionada a um número mínimo de partidas, cláusula que não foi atingida. Pelo Forest, o meio-campista disputou 13 jogos, com apenas duas atuações como titular na Premier League, além de ter enfrentado um problema muscular que reduziu ainda mais sua minutagem. Com a perda de espaço e a mudança de planos do clube, a rescisão antecipada abriu caminho para o retorno ao Aston Villa.

continua após a publicidade

Entre 2019 e 2024, Douglas Luiz foi peça central do meio-campo da equipe, acumulando 204 partidas oficiais, 22 gols e 24 assistências. Atuando como volante de construção, ganhou protagonismo tanto na saída de bola quanto nas bolas paradas, além de regularidade física e técnica ao longo de cinco temporadas.

O desempenho consistente fez de Douglas um dos líderes do elenco naquele período e o colocou no radar constante da Seleção Brasileira. Foi também essa trajetória que despertou novamente o interesse de clubes da Premier League. O Chelsea chegou a avaliar um empréstimo do jogador, buscando reforço para a rotação do meio-campo em um calendário apertado, mas fontes indicam que a preferência do atleta pesou a favor do retorno a Birmingham.

Douglas Luiz em ação pelo Aston Villa (Foto: Ben Stansall / AFP)

Atualmente, o Aston Villa ocupa a terceira colocação da Premier League, empatado em pontos com o segundo colocado e a poucos pontos do líder. A equipe já garantiu vaga nas oitavas de final da Liga Europa com antecedência e busca manter competitividade nas duas frentes. Douglas Luiz chega como a quarta contratação do clube na janela de inverno, após Tammy Abraham, Brian Madjo e Alysson, em um investimento total que já supera o gasto do último verão europeu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.