Napoli e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), pela oitava rodada da Champions League. Com diversos brasileiros no elenco, Liam Rosenior confirmou a titularidade de todos, com Andrey Santos no meio, Estêvão e João Pedro no ataque. Um dos astros do time, Cole Palmer está no banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalação do Chelsea

Sánchez; Gusto, Reece James, Fofana e Cucurella; Andrey Santos e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández e Estêvão; João Pedro.

Reservas: Jorgensen, Acheampong, Badiashille, Chalobah, Hato, Liam Delap, Andrey Santos, Walsh, George, Garnacho, Jamie Gittens, Merrick, Cole Palmer, Marc Guiu.

continua após a publicidade

Como chegam as equipes?

O confronto é tratado como uma "final antecipada", especialmente para os donos da casa. O Napoli, atual campeão italiano, vive um drama: ocupa a 25ª colocação com 8 pontos, estando momentaneamente eliminado. Para alcançar a zona de repescagem (playoffs), o time de Antonio Conte precisa vencer obrigatoriamente e torcer por tropeços de adversários diretos. A equipe vem de derrota para a Juventus e sofre com muitos desfalques.

O Chelsea, por sua vez, entra em campo defendendo sua posição no G8. Com 13 pontos na 8ª colocação, os Blues dependem apenas de si para garantir a vaga direta nas oitavas de final. Um tropeço pode empurrar o time londrino para a fase de playoffs. A equipe vem embalada por uma vitória no clássico contra o Crystal Palace e aposta na dupla brasileira Estêvão e João Pedro.

continua após a publicidade

Estêvão, Enzo Fernández e João Pedro comemoram gol em Crystal Palace x Chelsea (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Napoli x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Napoli 🆚 Chelsea

8ª rodada – UEFA Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

👁️ Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial