imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após Rayan, Bournemouth negocia com ex-Botafogo por R$ 128 milhões; veja detalhes

Luis Henrique, de 24 anos, viveu o melhor momento da carreira no Olympique de Marselha

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
16:12
Atualizado há 1 minutos
FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOL
imagem cameraAndoni Iraola, técnico do Bournemouth, comemora com Lewis Cook após vitória na partida contra o Liverpool, válida pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
O Bournemouth negocia a contratação do atacante Luis Henrique, atualmente na Inter de Milão, da Itália. O clube inglês apresentou uma proposta de empréstimo até o fim da temporada, incluindo opção de compra definitiva.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Bournemouth ofereceu 18 milhões de libras (aproximadamente R$ 128,7 milhões) como cláusula ofertada pela contratação de Luis Henrique. Com a janela de transferências da Premier League se encerrando na próxima segunda-feira (2), a Inter deve definir a negociação nos próximos dias.

Nesta terça-feira (27), o clube também anunciou a contratação do brasileiro Rayan, ex-Vasco, em negócio que pode chegar a 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões), com contrato de cinco anos, válido até junho de 2031. O atacante de 19 anos usará a camisa 37 dos Cherries.

Em tese, Rayan substituirá Antoine Semenyo no ataque e assumirá a vaga deixada pelo jogador que se transferiu para o Manchester City. Luis Henrique, por sua vez, chega para oferecer alternativas também pelos lados do campo, seja como ponta — posição de origem — ou como ala, função que desempenhou no Olympique de Marselha, da França. O Bournemouth ainda conta com o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense.

Luis Henrique na Inter de Milão ⚫🔵

Contratado pela Inter por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na época) para o Mundial de Clubes, o brasileiro chegou ao clube sob grandes expectativas, após se destacar no Marselha do técnico Roberto De Zerbi. No entanto, sua passagem na Itália tem sido marcada por irregularidade.

Com a saída de Simone Inzaghi do comando técnico e a chegada de Cristian Chivu, o camisa 11 não conseguiu sequência no início da temporada 2025/26. No final do ano passado, especulou-se uma possível transferência devido à dificuldade de adaptação ao futebol local, mas, nas semanas seguintes, Henrique passou a receber mais oportunidades com o treinador romeno.

Apesar de algumas boas atuações, a queda de rendimento gerou críticas da torcida e da imprensa. Chivu, entretanto, defende o jogador e solicita paciência para que ele assuma um papel de maior relevância como ala direito.

Antes de vestir a camisa da Inter, Luis disputou 108 jogos pelo Olympique, com 11 gols e 16 assistências. Revelado pelo Botafogo, teve duas passagens pelo clube: 90 partidas, oito bolas na rede e nove passes para gol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Luis Henrique celebra gol pelo Botafogo em 2023 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
