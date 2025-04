O Napoli se manifestou sobre o acidente em teleférico que matou quatro pessoas em Monte Faito, perto de Nápoles, na Itália. Em nota no perfil oficial nas redes sociais, o presidente do clube Aurelio De Laurentiis expressou suas condolências às vítimas da tragédia. Confira a nota na íntegra:

— O presidente Aurelio De Laurentiis e toda a SSC Napoli expressam profundo pesar pela tragédia ocorrida no Monte Faito, manifestando a mais sincera solidariedade às famílias das vítimas envolvidas — disse o perfil do Napoli em publicação no X.

Aurelio De Laurentiis é presidente e dono do Napoli desde 2004, quando comprou o clube após o rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Italiano. Sob sua dministração, o Napoli foi campeão da Serie A na temporada 2022/2023. O italiano de 75 anos também é um conhecido produtor de filmes na Europa.

Aurelio de Laurentiis expressou seus sentimentos às vítimas do acidente (Foto: Reprodução)

Acidente em teleférico na Itália matou quatro pesoas

Nesta quinta-feira (18), um acidente deixou quatro mortos após um teleférico despencar em Monte Faito, na cidade de Castellammare di Stabia, perto de Nápoles, na Itália. O local reune muitos turistas, atraídos pela vista do Golfo de Nápoles e do vulcão Vesúvio.

Segundo o jornali italiano 'La Repubblica', o teleférico transportava cinco pessoas. O operador do bonde foi resgatado com graves ferimentos e transportado de helicóptero para um hospital. As quatros vítimas fatais foram dois casais de turistas.

O prefeito de Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, afirmou que o teleférico havia retornado suas atividades há uma semana após recesso de inverno, e revelou o motivo do acidente.

— O cabo de tração quebrou, o freio de emergência funcionou, mas evidentemente não o da cabine que estava entrando na estação no topo do Faito — explicou Vicinanza.