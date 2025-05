Modric revela o porquê não bateu pênalti em última partida pelo Real Madrid

Na última rodada de La Liga, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0, com dois gols de Mbappé. O jogo, que não tinha mais nada em disputa para nenhuma das equipes, teve como grande destaque a despedida de Luka Modrić, que deve deixar o clube após 13 anos de serviços prestados. Ainda assim, uma cena chamou a atenção: mesmo em sua última partida, Modrić não cobrou o pênalti que abriu o placar - a cobrança ficou a cargo de Mbappé.

Se tivesse batido, seria simbólico: uma das maiores lendas do Real Madrid cobrando um pênalti em frente a um Santiago Bernabéu que entoava seu nome. Mas não foi isso que aconteceu. Mbappé cobrou, perdeu, mas marcou no rebote. Embora a atitude do francês possa soar como egoísta, foi o próprio Modrić quem abriu mão da cobrança, oferecendo ao atacante a chance de ampliar sua vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro.

Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, se aproximou de Modrić antes da cobrança e perguntou por que ele não bateria. A resposta do croata foi direta: Mbappé era o batedor oficial e precisava do gol, já que disputava ponto a ponto a artilharia das ligas europeias com Gyökeres e Salah.

➡️Modric confirma despedida e diz que Mundial será sua ‘última dança’ com o Real Madrid

Modric se despede do Real Madrid após 13 anos

Luka Modrić anunciou oficialmente, por meio de suas redes sociais, que deixará o Real Madrid ao fim da atual temporada. Aos 39 anos, o meio-campista croata encerra uma trajetória vitoriosa no clube merengue após 13 temporadas.

Luka Modric é celebrado por companheiros em adeus ao Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Contratado junto ao Tottenham para a temporada 2012/13, Modrić levou algum tempo para se firmar, mas logo se tornou peça fundamental nas conquistas do clube. Ao longo dos anos, foi protagonista em inúmeras campanhas vitoriosas e se consolidou como um dos maiores nomes da história recente do Real Madrid.

Além das dezenas de troféus, Modric também ostenta o título de ser aquele quem encerrou o período de hegemonia entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao ser eleito como melhor jogador do mundo em 2018, ao vencer os prêmios FIFA The Best e Bola de Ouro.

