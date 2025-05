Um dos maiores ídolos da história recente do Real Madrid, Luka Modric confirmou que o Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, marcará sua despedida oficial com a camisa merengue. O anúncio veio após a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, no último sábado (24), pela última rodada de LaLiga. Foi também a última vez que o craque croata atuou no estádio Santiago Bernabéu como jogador do clube.

Com contrato válido até 30 de junho, Modric ainda poderá disputar os três jogos da fase de grupos do Mundial pelo Real Madrid. Além disso, de acordo com informações da DAZN, há uma cláusula contratual que estenderia o vínculo por mais um mês, garantindo sua presença durante toda a participação do clube no torneio.

Modric e Ancelotti em suas despedidas do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Em entrevista à Real Madrid TV, o camisa 10 se mostrou motivado para a última competição com o clube que defende desde 2012. Ao longo de sua trajetória, Modric disputou 591 partidas oficiais, marcou 43 gols e distribuiu 95 assistências, sendo peça fundamental em uma era de conquistas que inclui cinco Ligas dos Campeões e três títulos mundiais de clubes.

— Ainda temos um desafio muito importante, o Mundial de Clubes, e vamos com esperança e vontade de vencer. Seria incrível terminar minha carreira no Real Madrid com mais um título. Esperamos estar à altura com o novo treinador e comemorar com nossa gente — declarou.

Última dança com a camisa do Real Madrid

Aos 38 anos, Modric utilizou o termo “última dança” para se referir ao torneio da FIFA, reforçando o desejo de encerrar o ciclo no mais alto nível e com mais uma taça pelo clube espanhol. Desde que chegou ao Real Madrid, vindo do Tottenham, o croata se tornou símbolo de classe, inteligência tática e liderança em campo. Em 2018, foi eleito o melhor jogador do mundo, vencendo a Bola de Ouro.

Quem também comentou a despedida foi o técnico Xabi Alonso, ex-companheiro de Modric nos tempos de jogador e atual comandante da equipe madridista.

— Não sou muito objetivo em relação ao Luka. Tínhamos uma química na forma de jogar, ele era uma grande lenda, e ver aquela despedida tão sincera deixa você orgulhoso de que ele seja o clube, e terei a sorte de treiná-lo no Mundial de Clubes — disse Alonso, emocionado com o reencontro em novo papel.

Despedida no Bernabéu e legado eterno

A emoção tomou conta do Santiago Bernabéu durante a última aparição de Modric diante da torcida madridista. Aplaudido de pé e ovacionado pelos torcedores, o croata viveu um momento de gratidão e reconhecimento por sua trajetória marcada por profissionalismo, entrega e títulos.

— Para mim, minha família é o mais importante, dá estabilidade. Minha mulher e meu filho estiveram comigo e me apoiaram em todos os momentos, sobretudo nos complicados, e isso significa muito. Não há palavras para agradecê-los. Foram pilares para mim durante toda minha carreira — completou Modric, visivelmente tocado.

Ainda sem anunciar oficialmente seu próximo destino, Modric garante que o foco está completamente voltado para o Mundial, onde pretende escrever o último capítulo de sua história gloriosa com o Real Madrid.

Com 28 títulos conquistados em 12 temporadas, Luka Modric se despede como um dos maiores meio-campistas da história do clube e do futebol europeu — e promete uma “última dança” à altura de seu legado.