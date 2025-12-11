Novidade sobre Pedro no Mundial agita torcedores do Flamengo: 'Incrível'
Atacante voltou a trabalhar com bola nesta quinta-feira (11)
- Matéria
- Mais Notícias
No dia seguinte à vitória contra o Cruz Azul, na estreia do Intercontinental de 2025, o Flamengo iniciou sua preparação para a semifinal contra o Pyramids, do Egito, que acontece no próximo sábado (13). A primeira atividade visando o confronto contou com a presença do atacante Pedro, que agitou os torcedores nas redes sociais.
Flamengo lança nova camisa; uniforme já tem data para venda
Flamengo
Jornalista do Egito aponta falhas do Pyramids, adversário do Flamengo na Copa Intercontinental
Flamengo
Tropeço do PSG na Champions League indica bom sinal ao Flamengo; entenda
Futebol Internacional
➡️Dublador revela conselho de Filipe Luís para Jorginho após vitória do Flamengo no Mundial
O atacante do Flamengo chegou a ser relacionado para a partida contra o time mexicano. Entretanto, ainda sem condições de jogo, não foi utilizado durante os 90 minutos. Nesta quinta-feira (11), Pedro participou, parcialmente, das atividades com os demais jogadores. O camisa 9 correu e fez trabalhos com bola.
A expectativa pelo retorno do camisa 9 é grande. Nas redes sociais, os torcedores repercutiram a presença de Pedro no treinamento desta quinta. Confira abaixo.
Inicialmente, a tendência era que Pedro não jogasse mais nesta temporada. No entanto, com o avanço na recuperação, há a possibilidade dele ficar à disposição para uma possível final, disputada no dia 17 de dezembro. No entanto, isso dependerá do dia a dia do jogador.
➡️Pyramids conta com Ziko do Egito e artilheiro do Mundial para encarar o Flamengo
Como foi o treino do Flamengo em Doha, no Catar
Texto por: Lucas Bayer
Após a vitória por 2 a 1 contra o Cruz Azul, os titulares realizaram atividades de recuperação na academia do hotel. Plata, que entrou no decorrer da partida, também não participou dos trabalhos no campo. A informação é do "Ge", confirmada pelo Lance!.
Rossi, goleiro titular do time de Filipe Luís, foi o único que jogou contra a equipe do México e treinou no CT com os reservas. Na sexta-feira, o treinador contará com o elenco completo para o último trabalho antes do jogo.
Flamengo e Pyramids, do Egito, se enfrentam neste sábado, às 14h (de Brasília). Quem avançar encara o PSG na grande decisão do Mundial.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias