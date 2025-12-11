Novidade sobre Pedro no Mundial agita torcedores do Flamengo: 'Incrível'

No dia seguinte à vitória contra o Cruz Azul, na estreia do Intercontinental de 2025, o Flamengo iniciou sua preparação para a semifinal contra o Pyramids, do Egito, que acontece no próximo sábado (13). A primeira atividade visando o confronto contou com a presença do atacante Pedro, que agitou os torcedores nas redes sociais.

O atacante do Flamengo chegou a ser relacionado para a partida contra o time mexicano. Entretanto, ainda sem condições de jogo, não foi utilizado durante os 90 minutos. Nesta quinta-feira (11), Pedro participou, parcialmente, das atividades com os demais jogadores. O camisa 9 correu e fez trabalhos com bola.

A expectativa pelo retorno do camisa 9 é grande. Nas redes sociais, os torcedores repercutiram a presença de Pedro no treinamento desta quinta. Confira abaixo.

Inicialmente, a tendência era que Pedro não jogasse mais nesta temporada. No entanto, com o avanço na recuperação, há a possibilidade dele ficar à disposição para uma possível final, disputada no dia 17 de dezembro. No entanto, isso dependerá do dia a dia do jogador.

Como foi o treino do Flamengo em Doha, no Catar

Texto por: Lucas Bayer

Após a vitória por 2 a 1 contra o Cruz Azul, os titulares realizaram atividades de recuperação na academia do hotel. Plata, que entrou no decorrer da partida, também não participou dos trabalhos no campo. A informação é do "Ge", confirmada pelo Lance!.

Rossi, goleiro titular do time de Filipe Luís, foi o único que jogou contra a equipe do México e treinou no CT com os reservas. Na sexta-feira, o treinador contará com o elenco completo para o último trabalho antes do jogo.

Flamengo e Pyramids, do Egito, se enfrentam neste sábado, às 14h (de Brasília). Quem avançar encara o PSG na grande decisão do Mundial.

