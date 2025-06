Jogador vai trocar o Chelsea pelo Arsenal, maior rival

Em busca de reforçar a defesa, o Arsenal mira a contratação do goleiro Kepa, do Chelsea. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que o jogador e o clube inglês já estão com contrato perto de ser assinado.

O goleiro tem contrato assinado com o Chelsea até 2026 e a cláusula de rescisão é de cinco milhões de euros. Ainda segundo Romano, o acordo entre as partes será de longo prazo.

No Arsenal, Kepa disputará espaço e começará como reserva de Raya, titular absoluto da posição.

Trajetória de Kepa no Chelsea

Em sua passagem pelo Chelsea, Kepa viveu altos e baixos. Contratado em 2018 junto ao Bilbao por cerca de 80 milhões de euros, atuou em 163 oportunidades, perdendo espaço para o senegalês Édouard Mendy em diversas oportunidades. Nas cinco temporadas em Londres, conquistou a Champions League, a Europa League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes, em vitória sobre o Palmeiras na prorrogação.

Desde 2023, o jogador está emprestado. Na última temporada, o arqueiro defendeu o Bournemouth.

Com Kepa na mira do Arsenal, Chelsea busca outro goleiro no mercado

Sem Kepa, Mike Maignan, goleiro do Milan, é alvo do Chelsea. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Chelsea busca a contratação do goleiro Mike Maignan, do Milan. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que o clube londrino já procurou a equipe italiana para saber a situação do jogador, que ainda não renovou seu contrato que expira no meio do ano que vem.

Segundo Romano, Enzo Maresca, treinador do Chelsea, teria feito contato direto para interferir nas negociações por Maignan. O francês é visto pelo treinador como o nome ideal para cumprir todas as suas demandas táticas em campo, sendo assim, um alvo primordial.

Maignan, de 29 anos, estaria no topo da lista de goleiros que o Chelsea mira na janela de transferências. Depois de demonstrar o interesse, os Blues agora aguardam a resposta do Milan, que passa por transição de treinadores com a saída de Sérgio Conceinção e a chegada de Massimiliano Allegri.