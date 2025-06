Lucas Perri atrai interesse do Milan; veja quanto o Botafogo pode receber

O goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo e atualmente no Lyon - de John Textor, pode ser o novo reforço do Milan para a próxima temporada. Segundo o jornalista Gianluca DiMarzio, o clube italiano definiu o brasileiro para substituir Mike Maignan, que negocia com o Chelsea.

Segundo Fabrizio Romano, o negócio entre o francês e o Chelsea não deve acontecer antes do Mundial, uma vez que o clube londrino não está disposto a pagar mais caro só para ter o goleiro na competição. Desta forma, o negócio tende a ficar somente para o período pós Mundial.

Perri chegou ao Lyon em janeiro de 2024 por € 3,25 milhões, cerca de R$ 17,3 milhões na cotação da época. Em contrato, ficou estabelecido que o Botafogo teria direito a 50% de mais-valia (lucro de uma eventual futura venda).

Em março, para se ter uma referência, o goleiro foi especulado no Manchester United e, segundo o "Canal do Nicola", os valores giravam em torno de € 20 milhões. Se esse valor fosse mantido em uma negociação com o Milan, o Botafogo teria direito a receber € 8,38 milhões, ou cerca de R$ 53 milhões, na cotação atual.

Lucas Perri foi destaque no Lyon e não sofreu gols em 10 jogos em 33 partidas na última temporada da Ligue 1. O goleiro tem contrato com a equipe até junho de 2028.

Lucas Perri seria o substituto de Maignan no Milan

O Milan avalia o mercado em busca de um nome que possa substituir a altura o goleiro Mike Maignan, que atrai interesse do Chelsea.

Mike Maignan, goleiro do Milan (Foto: Reprodução/Instagram)

Em um primeiro momento, o Chelsea não quis fechar o acordo porque a pedida do Milan foi muito alta para a diretoria dos Blues. De acordo com Fabrizio Romano, o Chelsea mandou uma oferta de € 15 milhões, mas o clube italiano pediu € 30 milhões, e o negócio não foi fechado.

A diretoria dos Blues entende que o valor de Maignan está inflacionado pela janela de transferências do Mundial de Clubes, e pode retomar as negociações depois da competição. Com isso, o Milan pode ir atrás de Lucas Perri.

