O Milan desistiu da contratação de Jean-Philippe Mateta, de 28 anos, após a realização de exames médicos, segundo a imprensa italiana. Com isso, o atacante retornará ao Crystal Palace, da Inglaterra. Em meio a essa situação, o clube da Premier League anunciou outro atacante: Jørgen Strand Larsen, vindo do Wolverhampton, em transação finalizada em 43 milhões de libras (cerca de R$ 310 milhões na cotação atual).

Trata-se da maior contratação da história do Palace, clube de Londres presente na elite inglesa desde 2013. O centroavante norueguês, de 25 anos e 1,93 m de altura, estava no Wolves desde julho de 2025 e, após apenas seis meses, muda de clube dentro do próprio país. Anteriormente, destacou-se no Celta de Vigo, da Espanha, e no Groningen, dos Países Baixos. Ele deixa o atual lanterna do campeonato com 20 gols e sete assistências em 64 partidas.

Debandada londrina 🔵🔴

Mateta é um dos grandes nomes recentes da história do Palace, entidade ao qual está ligado desde 2021. No período, são 56 gols e 13 assistências em 186 partidas. Na última Premier League, fez 14 gols, e na atual edição já soma oito. O ponto mais alto de sua carreira no clube, sem dúvidas, foi a conquista da Copa da Inglaterra, o primeiro título nacional da história dos Eagles, seguida pela conquista da Supercopa da Inglaterra.

Entretanto, o Palace passa por um desmanche de suas principais peças, iniciado com a saída de Michael Olise em 2023/24 e seguido por Eberechi Eze e Marc Guéhi em 2025/26. Até o técnico Oliver Glasner não permanecerá no clube na próxima temporada, e confirmou que não irá renovar seu contrato. Mateta, por sua vez, possui vínculo com os Eagles até junho de 2027.

Jean-Philippe Mateta conduz a bola durante a partida entre Crystal Palace e Aston Villa, válida pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

De fato, o desempenho do Palace nesta jornada está muito aquém das expectativas geradas pelo bom ano anterior. O clube ocupa a 15ª posição na Premier, com 29 pontos em 24 rodadas, resultado de sete vitórias, oito empates e nove derrotas, além de 25 gols anotados e 29 sofridos. Além disso, a equipe já foi eliminada da Copa da Liga Inglesa e surpreendentemente perdeu para o Macclesfield Town, da sexta divisão inglesa, na FA Cup.

Problema crônico? 🚑

Segundo a imprensa europeia, a negociação entre Milan e Mateta fracassou em razão de exames médicos complementares realizados pelo clube italiano, que identificou problemas nos joelhos do jogador.

Recorde-se que, em julho de 2019, quando atuava pelo Mainz, da Alemanha, o francês passou por cirurgia no menisco e retornou aos gramados cinco meses depois. Embora a lesão tenha ocorrido há quase seis anos e meio, os resultados dos exames iniciais geraram questionamentos na equipe médica milanesa.

