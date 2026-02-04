Fenerbahçe anuncia contratação de Kanté e saída de atacante para o Al-Ittihad; veja
Volante é o segundo grande nome a deixar o clube saudita após Karim Benzema
O Fenerbahçe, da Turquia, anunciou na terça-feira (3) a contratação de N'Golo Kanté, campeão da Copa do Mundo pela França em 2018. O meio-campista assinou contrato com o novo clube até o fim de 2028, após rescindir seu vínculo com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
A transferência de Kanté para o Fenerbahçe ocorreu em meio à ida do atacante marroquino Youssef En-Nesyri para o Al-Ittihad, em uma negociação que chegou a ficar ameaçada. O clube turco alegou que os sauditas não haviam inserido as informações necessárias no sistema de transferências da Fifa, o que impediu a conclusão do negócio naquele momento.
Apesar do impasse, o Al-Ittihad confirmou a venda de Kanté, que se juntou ao Fenerbahçe, equipe que também acertou a contratação de En-Nesyri como substituto de Karim Benzema, liberado por acordo mútuo na segunda-feira (2) para se transferir ao Al-Hilal. Abaixo, veja o anúncio do pequeno francês:
Tradução: Algumas histórias levam tempo, mas nunca terminam. Bem-vindo ao Fenerbahçe, N'Golo Kante.
Vencedor e respeitado 🏆
Kanté atuava no futebol saudita desde 2023, quando deixou o Chelsea para defender o Al-Ittihad. Ao longo de três temporadas no país, o volante disputou 105 partidas pela equipe e conquistou a liga e a copa nacional, ambas em 2024/25.
Aos 34 anos, ganhou projeção internacional em 2016 ao integrar o elenco do Leicester City que venceu Premier League de forma inédita e, posteriormente, transferiu-se para o Chelsea. Em Londres, voltou a conquistar a elite inglesa, além da Champions League e do Mundial de Clubes.
Ao todo, o jogador soma 538 partidas na carreira profissional, com 34 gols e 46 assistências. Pela seleção francesa, entrou em campo 65 vezes, marcou duas vezes e conquistou dois títulos: o Mundial e a Nations League de 2021.
Conhecido por manter uma imagem de carinho pelos torcedores, Kanté, apesar dos 1,69 m de altura, consolidou-se como um dos grandes de sua posição na geração atual do esporte.
