Técnico do Crystal Palace anuncia saída no fim da temporada

O técnico Oliver Glasner anunciou nesta sexta-feira (16) que deixará o comando do Crystal Palace ao fim da temporada, quando se encerra seu contrato, e confirmou que não irá renová-lo. Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Sunderland, pela Premier League, o treinador revelou que a decisão foi tomada ainda em outubro, durante a última Data Fifa, e comunicada ao proprietário do clube londrino, Steve Parish.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Glasner explicou que a decisão foi mantida em sigilo devido ao calendário apertado do clube nos últimos meses de 2025 e que apenas informou o elenco na sexta-feira, pouco antes da viagem para 22ª rodada do Campeonato Inglês. O técnico do Crystal Palace tem o objetivo de buscar um novo desafio após quase dois anos no comando dos Eagles.

continua após a publicidade

— A decisão já tinha sido tomada há meses. Tive uma reunião com o Steve em outubro e disse a ele que não assinaria um novo contrato. Concordamos que seria melhor manter isso entre nós por um período. Contei ao time hoje porque acho que agora é importante ter clareza — afirmou o treinador.

— Eu disse ao Steve que estava apenas procurando um novo desafio. Isso não tem nada a ver com a janela de transferências. Não falei com nenhum outro clube. Prometi aos jogadores que darei o meu melhor para alcançar a melhor temporada da história do Crystal Palace.

continua após a publicidade

➡️ Quer comprar ingressos da Champions League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!

Crystal Palace comemorando o título da Copa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Crystal Palace vive instabilidade em 2025/26

O anúncio de saída de Oliver Glasner ocorre em um momento delicado para o Crystal Palace, que não vence há nove partidas em todas as competições. Além disso, o clube também se prepara para a saída do zagueiro e capitão Marc Guehi, já confirmada pelo treinador. Apesar do cenário, o austríaco reforçou que seguirá focado em melhorar o desempenho da equipe até o fim da temporada.

Oliver Glasner treinou o Crystal Palace em seu melhor momento da história. Na última temporada, os Eagles conquistaram a Copa da Inglaterra em cima do Manchester City e derrotaram o Liverpool, atual campeão da Premier League, no início de 2025/26 pela Supercopa da Inglaterra.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial