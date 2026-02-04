O Olympiacos, da Grécia, acertou a contratação de dois atacantes brasileiros na janela de transferências do inverno europeu, já encerrada: André Luiz, ex-Flamengo, e Clayton, ex-Vasco, ambos vindos do Rio Ave, de Portugal. Os dois clubes envolvidos na negociação pertencem ao mesmo proprietário, o empresário grego Evangelos Marinakis.

André Luiz 🦶

André foi mais um entre os diversos talentos formados pelo Flamengo nos últimos anos que tiveram poucas oportunidades no elenco profissional em razão da forte concorrência interna e da presença de jogadores experientes, o que o levou a deixar o clube precocemente em busca de maior sequência. Pelo Rubro-Negro, disputou nove partidas e fez um gol.

Em seguida, seguiu para o Velho Continente, onde construiu trajetória gradual ao chegar a Portugal em 2023 para defender o Estrela Amadora por empréstimo, ser adquirido em definitivo em 2024. No ano seguinte, transferiu-se para o Rio Ave.

Agora, o clube vilacondense negociou a venda do atacante ao Olympiacos por 6,75 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões), além de bônus por metas estabelecidas em contrato. O ponta-direita de 23 anos atravessava o melhor momento da carreira, com sete gols e cinco assistências em 19 partidas, e encerrou sua passagem com 39 jogos disputados pelo Rio Ave.

André Luiz treina pelo Rio Ave durante a temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Rio Ave)

Luiz, inclusive, já fez sua estreia na Grécia no clássico contra o AEK Atenas, no último domingo (1), ao entrar em campo por 19 minutos, vindo do banco de reservas, no empate por 1 a 1. Ele assinou contrato com os Alvirrubros até junho de 2030.

Clayton ⚽

Clayton, que teve passagem pelo Vasco em 2024, com oito partidas disputadas e nenhum gol marcado, estava no Rio Ave desde que deixou o Rio de Janeiro. O clube português acertou sua transferência para o Olympiacos para a sequência da temporada 2025/26 em negociação fechada por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões). Ele assinou contrato até junho de 2029.

Segundo o jornalista Emerson Rocha, o Vasco detém 20% dos direitos sobre a venda e receberá cerca de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões). Em uma temporada e meia no futebol português, o atacante de 27 anos brilhou ao marcar 28 vezes, além de distribuir oito assistências, em 56 partidas.

Clayton celebra gol pelo Rio Ave durante a temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Rio Ave)

Evangelos Marinakis 💰

Marinakis, proprietário do Olympiacos e do Rio Ave, além do Nottingham Forest, da Inglaterra, utiliza uma estratégia cada vez mais comum no cenário atual do futebol com conglomerados de clubes: a transferência de jogadores entre equipes pertencentes ao mesmo grupo.

A prática ganhou maior notoriedade no Brasil com John Textor, dono da SAF do Botafogo, que vendeu atletas do Glorioso para o Lyon, da França, do qual também era proprietário até 2025. Situação semelhante ocorre com o Grupo City, responsável pela gestão do Manchester City, Bahia e outros clubes.

