'Estou triste, o Manchester City não gasta mais dinheiro', diz Pep Guardiola
Cityzens defendem vantagem diante dos atuais campeões por lugar na final da Copa da Liga
Manchester City e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. No clube desde 2016, Pep Guardiola vive um momento conturbado nos bastidores e deixou os nervos aflorarem durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto.
Em tom irônico, Guardiola tentou minimizar o peso do momento vivido pelo lado azul de Manchester na temporada, mas demonstrou incômodo com a diretoria do clube ao destacar os gastos dos rivais ingleses em comparação com os do City em 2026.
— Estou um pouco triste e chateado porque, em termos de gastos líquidos nos últimos cinco anos, o Manchester City está em sétimo lugar na Premier League. Quero estar em primeiro! Não entendo como o clube não gasta mais dinheiro. Por isso, estou um pouco mais irritado com eles (City Football Group) — afirmou Guardiola, na terça-feira (3).
— Com essa posição (no ranking de gastos), como vencemos no passado, porque gastamos muito, agora seis times têm de vencer a Premier League, a Champions League e a FA Cup, porque gastaram mais nos últimos cinco anos. Esses são os fatos. Não são, eu diria, uma opinião — completou o treinador.
À frente do gigante, clubes como Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle e Liverpool investiram mais em contratações ao longo dos últimos cinco anos. Na última janela, no entanto, os Citizens abriram a carteira ao contratar Antoine Semenyo e Marc Guéhi, reforços para suprir carências no ataque e na defesa, respectivamente.
|Clube
|Gastos (libras)
|Gastos (reais)
Manchester United
£ 685 milhões
R$ 4,9 bilhões
Arsenal
£ 675 milhões
R$ 4,82 bilhões
Chelsea
£ 662 milhões
R$ 4,73 bilhões
Tottenham
£ 580 milhões
R$ 4,15 bilhões
Newcastle
£ 430,6 milhões
R$ 3,08 bilhões
Liverpool
£ 423,75 milhões
R$ 3,03 bilhões
Manchester City
£ 398 milhões
R$ 2,85 bilhões
Em busca da vaga na final da Copa da Liga e ainda viva na Copa da Inglaterra, a equipe que dominou o futebol inglês nos últimos anos ocupa a vice-liderança da Premier League, com 47 pontos após 24 rodadas, resultado de 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, além de 49 gols marcados e 23 sofridos. Na Champions League, o time está classificado para as oitavas de final.
Na partida de ida contra o Newcastle, no St. James' Park, o City abriu vantagem ao vencer por 2 a 0, nos pés de Semenyo e Rayan Cherki. O vencedor do duelo de hoje enfrenta o Arsenal na final.
Fim de uma era? 🔵
Apesar de ter contrato com o Manchester até junho de 2027, Guardiola pode deixar o cargo ao fim da atual temporada, cenário que levou a diretoria a se antecipar no planejamento para 2026/27. Segundo o jornal "The Telegraph", a entidade já definiu três nomes como possíveis substitutos do espanhol: Xabi Alonso, Enzo Maresca e Cesc Fàbregas.
O diretor de futebol Hugo Viana será o principal responsável pelo processo de escolha, e não está descartada a possibilidade de o City considerar indicações do próprio Pep sobre o perfil ideal para comandar a equipe nos próximos anos.
