menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

'Estou triste, o Manchester City não gasta mais dinheiro', diz Pep Guardiola

Cityzens defendem vantagem diante dos atuais campeões por lugar na final da Copa da Liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
10:34
Atualizado há 2 minutos
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSER
imagem cameraPep Guardiola reage durante entrevista coletiva no centro de treinamentos do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. No clube desde 2016, Pep Guardiola vive um momento conturbado nos bastidores e deixou os nervos aflorarem durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em tom irônico, Guardiola tentou minimizar o peso do momento vivido pelo lado azul de Manchester na temporada, mas demonstrou incômodo com a diretoria do clube ao destacar os gastos dos rivais ingleses em comparação com os do City em 2026.

continua após a publicidade

— Estou um pouco triste e chateado porque, em termos de gastos líquidos nos últimos cinco anos, o Manchester City está em sétimo lugar na Premier League. Quero estar em primeiro! Não entendo como o clube não gasta mais dinheiro. Por isso, estou um pouco mais irritado com eles (City Football Group) — afirmou Guardiola, na terça-feira (3).

— Com essa posição (no ranking de gastos), como vencemos no passado, porque gastamos muito, agora seis times têm de vencer a Premier League, a Champions League e a FA Cup, porque gastaram mais nos últimos cinco anos. Esses são os fatos. Não são, eu diria, uma opinião — completou o treinador.

continua após a publicidade

À frente do gigante, clubes como Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle e Liverpool investiram mais em contratações ao longo dos últimos cinco anos. Na última janela, no entanto, os Citizens abriram a carteira ao contratar Antoine Semenyo e Marc Guéhi, reforços para suprir carências no ataque e na defesa, respectivamente.

ClubeGastos (libras)Gastos (reais)

Manchester United

£ 685 milhões

R$ 4,9 bilhões

Arsenal

£ 675 milhões

R$ 4,82 bilhões

Chelsea

£ 662 milhões

R$ 4,73 bilhões

Tottenham

£ 580 milhões

R$ 4,15 bilhões

Newcastle

£ 430,6 milhões

R$ 3,08 bilhões

Liverpool

£ 423,75 milhões

R$ 3,03 bilhões

Manchester City

£ 398 milhões

R$ 2,85 bilhões

Em busca da vaga na final da Copa da Liga e ainda viva na Copa da Inglaterra, a equipe que dominou o futebol inglês nos últimos anos ocupa a vice-liderança da Premier League, com 47 pontos após 24 rodadas, resultado de 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, além de 49 gols marcados e 23 sofridos. Na Champions League, o time está classificado para as oitavas de final.

Na partida de ida contra o Newcastle, no St. James' Park, o City abriu vantagem ao vencer por 2 a 0, nos pés de Semenyo e Rayan Cherki. O vencedor do duelo de hoje enfrenta o Arsenal na final.

Fim de uma era? 🔵

Apesar de ter contrato com o Manchester até junho de 2027, Guardiola pode deixar o cargo ao fim da atual temporada, cenário que levou a diretoria a se antecipar no planejamento para 2026/27. Segundo o jornal "The Telegraph", a entidade já definiu três nomes como possíveis substitutos do espanhol: Xabi Alonso, Enzo Maresca e Cesc Fàbregas.

O diretor de futebol Hugo Viana será o principal responsável pelo processo de escolha, e não está descartada a possibilidade de o City considerar indicações do próprio Pep sobre o perfil ideal para comandar a equipe nos próximos anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Pep Guardiola reage após o Tottenham marcar o segundo gol contra o Manchester City, em partida válida pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
Pep Guardiola reage após o Tottenham marcar o segundo gol contra o Manchester City, em partida válida pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias