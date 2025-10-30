Mijatovic, Ídolo do Real Madrid, faz alerta a Vini Jr
Brasileiro utilizou redes sociais para se pronunciar sobre reclamação com Xabi Alonso
Durante o programa espanhol "El Larguero", Predrag Mijatovic, ex-jogador e ídolo do Real Madrid, viu que há um sinal de certa rusga entre o Xabi Alonso e Vini Jr. O camisa 7 utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (29) para se pronunciar oficialmente sobre o episódio de reclamação com o técnico durante o El Clásico do último domingo (26). O atacante brasileiro pediu desculpas pela reação após ser substituído no segundo tempo da vitória sobre o Barcelona, no Santiago Bernabéu.
O perdão de Vinícius repercutiu na Espanha, principalmente por não fazer menção pública ao treinador.
— O fato de o Vinícius ter pedido desculpa é positivo, mas também é um pouco estranho que faça isso sem mencionar o treinador. Com certeza há pessoas que tratam essas coisas, mas ele errou. Não mencionar o técnico mostra que não há entendimento entre eles. Talvez tenham se visto no centro de treinamento e tenham combinado de conversar outro dia, não sei… Mas qual seria o problema em incluir o treinador na declaração? — questionou Mijatovic.
A confusão aconteceu no último domingo (26), quando Vini Jr deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo de Real Madrid e Barcelona, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.
Mijatovic afirmou que é preciso ter calma no ambiente interno do Real Madrid para lidar com a questão sem afetar o desempenho e o dia a dia do clube. Atualmente, os Merengues são líderes de La Liga, com 27 pontos, cinco à frente do segundo colocado Barcelona.
— É preciso resolver o problema. Ou exigindo que os dois (Vini Jr e Xabi Alonso) sentem e conversem, ou tomando medidas diretas sobre o assunto. Mas sempre com calma e falando as coisas dentro do clube, sem que muitas notícias saiam vazem — seguiu.
Leia na íntegra o pronunciamento de Vini Jr
— Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico.
Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente.
Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.
Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia — escreveu o camisa 7.
