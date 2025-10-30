menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com Flamengo na final, Brasil pode igualar títulos de Libertadores da Argentina

Brasileiros dominam a competição desde 2019

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
11:12
Taça Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores exposta no Estádio Monumental "U", que será palco da final do torneio em 2025 (Foto: Divulgação / Conmebol)
Com o Flamengo na final da Libertadores, o Brasil pode igualar o número de títulos da Argentina na competição. Atualmente, os hermanos conquistaram o torneio 25 vezes, enquanto os clubes nacionais chegaram à Glória Eterna em 24 ocasiões.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Brasil pode igualar o feito antes mesmo do resultado da final da Libertadores, que será realizada no dia 29 de novembro. Caso o Palmeiras supere a LDU, a competição contará com uma final entre clubes do mesmo país.

Por outro lado, a Argentina não conta com representantes com chances de chegar na decisão da Libertadores 2025. O Racing era o único clube do país vizinho vivo na semifinal da competição, mas foi eliminado pelo Flamengo por 1 a 0 no placar agregado.

Confira a lista de campeões da Libertadores do Brasil e Argentina

Brasil - 24 títulos

  • Flamengo (1981, 2019, 2022)
  • Palmeiras (1999, 2020, 2021)
  • São Paulo (1992, 1993, 2005)
  • Santos (1962, 1963, 2011)
  • Grêmio (1983, 1995, 2017)
  • Internacional (2006, 2010)
  • Cruzeiro (1976, 1997)
  • Botafogo (2024)
  • Fluminense (2023)
  • Atlético--MG (2013)
  • Corinthians (2012)
  • Vasco (1998)

Argentina - 25 títulos

  • Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984)
  • Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)
  • River Plate (1986, 1996, 2015, 2018)
  • Estudiantes (1968, 1969, 1970, 2009)
  • San Lorenzo (2014)
  • Vélez Sarsfield (1994)
  • Argentinos Juniors (1985)
  • Racing (1967)

Dominância brasileira nos últimos anos

O Brasil cortou a diferença de títulos para a Argentina de uma forma avassaladora nos últimos anos. Nas últimas seis edições, apenas clubes brasileiros venceram a competição, enquanto os hermanos chegaram em decisões apenas duas vezes com o River Plate, em 2019, e Boca Juniors, em 2023.

Em quatro das últimas cinco edições de Libertadores, as finais foram decididas entre clubes brasileiros, o que pode se repetir em 2025. Caso o Palmeiras chegue na decisão, o Alviverde irá reeditar a decisão da competição de 2021 com o Flamengo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jogadores do Flamengo comemoram vaga na final da Libertadores após empate com o Racing
Jogadores do Flamengo comemoram vaga na final da Libertadores após empate com o Racing (Foto: Juan Mabromata/AFP)

