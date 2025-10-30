Com Flamengo na final, Brasil pode igualar títulos de Libertadores da Argentina
Brasileiros dominam a competição desde 2019
Com o Flamengo na final da Libertadores, o Brasil pode igualar o número de títulos da Argentina na competição. Atualmente, os hermanos conquistaram o torneio 25 vezes, enquanto os clubes nacionais chegaram à Glória Eterna em 24 ocasiões.
O Brasil pode igualar o feito antes mesmo do resultado da final da Libertadores, que será realizada no dia 29 de novembro. Caso o Palmeiras supere a LDU, a competição contará com uma final entre clubes do mesmo país.
Por outro lado, a Argentina não conta com representantes com chances de chegar na decisão da Libertadores 2025. O Racing era o único clube do país vizinho vivo na semifinal da competição, mas foi eliminado pelo Flamengo por 1 a 0 no placar agregado.
Confira a lista de campeões da Libertadores do Brasil e Argentina
Brasil - 24 títulos
- Flamengo (1981, 2019, 2022)
- Palmeiras (1999, 2020, 2021)
- São Paulo (1992, 1993, 2005)
- Santos (1962, 1963, 2011)
- Grêmio (1983, 1995, 2017)
- Internacional (2006, 2010)
- Cruzeiro (1976, 1997)
- Botafogo (2024)
- Fluminense (2023)
- Atlético--MG (2013)
- Corinthians (2012)
- Vasco (1998)
Argentina - 25 títulos
- Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984)
- Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)
- River Plate (1986, 1996, 2015, 2018)
- Estudiantes (1968, 1969, 1970, 2009)
- San Lorenzo (2014)
- Vélez Sarsfield (1994)
- Argentinos Juniors (1985)
- Racing (1967)
Dominância brasileira nos últimos anos
O Brasil cortou a diferença de títulos para a Argentina de uma forma avassaladora nos últimos anos. Nas últimas seis edições, apenas clubes brasileiros venceram a competição, enquanto os hermanos chegaram em decisões apenas duas vezes com o River Plate, em 2019, e Boca Juniors, em 2023.
Em quatro das últimas cinco edições de Libertadores, as finais foram decididas entre clubes brasileiros, o que pode se repetir em 2025. Caso o Palmeiras chegue na decisão, o Alviverde irá reeditar a decisão da competição de 2021 com o Flamengo.
