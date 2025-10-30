Com Flamengo na final, Brasil pode igualar títulos de Libertadores da Argentina

Com o Flamengo na final da Libertadores, o Brasil pode igualar o número de títulos da Argentina na competição. Atualmente, os hermanos conquistaram o torneio 25 vezes, enquanto os clubes nacionais chegaram à Glória Eterna em 24 ocasiões.

O Brasil pode igualar o feito antes mesmo do resultado da final da Libertadores, que será realizada no dia 29 de novembro. Caso o Palmeiras supere a LDU, a competição contará com uma final entre clubes do mesmo país.

Por outro lado, a Argentina não conta com representantes com chances de chegar na decisão da Libertadores 2025. O Racing era o único clube do país vizinho vivo na semifinal da competição, mas foi eliminado pelo Flamengo por 1 a 0 no placar agregado.

Confira a lista de campeões da Libertadores do Brasil e Argentina

Brasil - 24 títulos

Flamengo (1981, 2019, 2022)

Palmeiras (1999, 2020, 2021)

São Paulo (1992, 1993, 2005)

Santos (1962, 1963, 2011)

Grêmio (1983, 1995, 2017)

Internacional (2006, 2010)

Cruzeiro (1976, 1997)

Botafogo (2024)

Fluminense (2023)

Atlético--MG (2013)

Corinthians (2012)

Vasco (1998)

Argentina - 25 títulos

Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984)

Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)

River Plate (1986, 1996, 2015, 2018)

Estudiantes (1968, 1969, 1970, 2009)

San Lorenzo (2014)

Vélez Sarsfield (1994)

Argentinos Juniors (1985)

Racing (1967)

Dominância brasileira nos últimos anos

O Brasil cortou a diferença de títulos para a Argentina de uma forma avassaladora nos últimos anos. Nas últimas seis edições, apenas clubes brasileiros venceram a competição, enquanto os hermanos chegaram em decisões apenas duas vezes com o River Plate, em 2019, e Boca Juniors, em 2023.

Em quatro das últimas cinco edições de Libertadores, as finais foram decididas entre clubes brasileiros, o que pode se repetir em 2025. Caso o Palmeiras chegue na decisão, o Alviverde irá reeditar a decisão da competição de 2021 com o Flamengo.

