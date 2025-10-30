Bayern supera Milan de 92/93 e tem melhor início de temporada da história

O Bayern de Munique superou um recorde de 23 anos do Milan após golear o Colônia por 4 a 1, na quarta-feira (29), pela segunda fase da Copa da Alemanha. O clube bávaro chegou à 14ª vitória nas 14 partidas disputadas na campanha 2025/26, superando o time italiano de 1992/93. No período mágico, os Rossoneros foram os primeiros entre as cinco grandes ligas europeias a vencer as 13 partidas iniciais da temporada.

A sequência do Bayern impressiona pelo caminhão de gols. O time alemão venceu todos os jogos com um ataque demolidor, que já marcou 51 gols, com destaque para o atacante Harry Kane, autor de dois tentos no jogo contra o Colônia. O centroavante inglês soma 22 gols nos 14 jogos, média de 1,57 por partida.

O camisa 9 é o artilheiro isolado da Bundesliga (12 gols em oito jogos), da Copa da Alemanha (quatro gols em dois jogos) e divide a artilharia da Champions League com Kylian Mbappé (cinco gols em três rodadas). O outro gol de Kane na temporada foi na conquista da Supercopa da Alemanha.

Com pouco mais de dois meses de temporada, Kane já tem quase a metade de gols das suas melhores campanhas por clubes. Em 2023/24, quando chegou ao Bayern, o centrovante fez 44 gols em 45 jogos, e na temporada seguinte terminou com 41 em 51 partidas. Seu recorde no Tottenham foi de 41 gols em 48 jogos, na temporada 2017/18.

Pela Champions League, o Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 4 a 0 (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Bayern na Copa da Alemanha

Na vitória desta quarta, o Bayern começou levando um susto, com o gol de Ragner Ache para o Colônia, aos 30 minutos. Mas a equipe alemã só precisou de sete minutos para virar a partida. Com gols de Luis Díaz, Harry Kane (2x) e Olise, os Bávaros avançaram às oitavas de final da Copa da Alemanha.

Favorito a conquistar o troféu, o time alemão entra na "Pokal" com uma motivação especial: apesar de seu domínio, o clube (recordista de títulos) surpreendentemente não vence esta competição há cinco temporadas e nem sequer chegou à final nesse período.

Todos os caminhos da Copa da Alemanha conduzem à grande final, marcada para 23 de maio de 2026, no tradicional Olímpico de Berlim, palco que há décadas abriga a decisão do torneio. O campeão, além do título nacional, assegura vaga automática na fase de liga da Europa League 2026/27 e o direito de disputar a Supercopa da Alemanha contra o vencedor da Bundesliga, em duelo que inaugura a temporada seguinte.

